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Змову депутатів: "Слугу народу" Петрова зняли з посади голови Закарпатської облради

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 жовтня, 16:14
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Петров вважає своє усунення незаконним
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутати Закарпатської обласної ради висловили недовіру голові облради Олексію Петрову та достроково зняли його з посади. Про це пише mukachevo.net .

Загалом депкорпус облради налічує 64 особи, тому такої кількості голосів було достатньо.

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Петров планував перенести чергову сесію облради на іншу дату, але депутати, які були присутні, відмовилися приймати таке рішення і призначили тимчасового голову. За підтримки 34 присутніх депутатів тимчасовим головою було обрано Володимира Чубірка ("Рідне Закарпаття").

У ході таємного голосування за таке рішення віддали свої голоси представники депутатських фракцій "Рідне Закарпаття", "Команда Андрія Балоги", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "ОПЗЖ". "Слуга народу" та угорська фракція КМКС проігнорували сесію.

Приводом для відставки стала ініціатива Петрова "реформувати" понад два десятки комунальних закладів у сфері медицини, освіти та культури.

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Народний депутат Микола Тищенко після засідання сказав, що депутати не дозволять руйнувати медицину у регіоні.

"Разом з усіма депутатами ми хочемо сказати, що ми не дамо руйнувати медичну систему на Закарпатті. Ми не підемо ні на яку змову ні з ким. Усі! Накерувалися. Сьогодні всі наші побратими вийшли до суспільства, ми не будемо сьогодні проводити сесію, ми не сьогодні голосуватимемо", – сказав він.

Петров назвав своє усунення незаконним, а проведене засідання неправомірним. Він заявив, що продовжує працювати, а правоохоронні органи повинні дати правову оцінку. За словами Петрова, він звернувся до прокуратури та поліції для з'ясування всіх обставин.

Довідка:

45-річний Олексій Петров – кандидат юридичних наук, має військове звання генерал-майора, учасник бойових дій у зоні АТО.

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З 2017 по 2019 очолював департамент контррозвідки СБУ, а згодом був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, очолював Закарпатську ОДА.

У грудні 2020 року було обрано головою Закарпатської обласної ради.

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