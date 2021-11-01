Холодные дома, запрет на авто и перелеты – из-за глобального потепления ждем новые ограничения

Для того, чтобы человечество остановило свою гибель в следствие экологической катастрофы, в ближайшие десятилетия мировому сообществу понадобится потратить триллионы долларов и предпринять огромные организационные усилия, а также пережить социальное недовольство больших групп людей. Таков вывод доклада Международного энергетического агентства (МЭА), подготовленного к начавшейся в Глазго (Шотландия) глобальной конференции ООН по климату.
Расчеты по температуре
Эксперты МЭА рассмотрели два наиболее вероятных сценария повышения температуры.
Сценарий STEPS (Stated Policies Scenario – Заявленный сценарий политики) учитывает выполнение только тех мер, которые уже утверждены в виде законов правительствами разных стран. Выполнение этих мер все равно приведет к расту средней глобальной температуры к 2100 году еще на 2,6 градуса.
Далее по теме
Сценарий APS (Announced Pledges Scenario – Сценарий объявленных взносов) учитывает еще реализацию пока лишь обсуждаемых планов правительств по внедрению перспективных технологий. Этот сценарий приведет к расту средней глобальной температуры к 2100 году на 2,1 градуса.
Напомним, ученые считают, что потепление на 2 градуса является критической чертой, за которой во многих странах не хватит ресурсов на то, чтобы адаптироваться к изменениям климата. Поэтому, необходимо добиться, чтобы к 2050 году выбросы парниковых газов стали нулевыми, чтобы глобальная температура перестала расти.
От чего нужно отказаться
Эксперты МЭА констатируют, что необходимо быстрее двигаться к так называемому энергетическому переходу, когда человечество снижает до минимума использование традиционных источников энергии и переходит к чистой или накопительной энергии. При использовании этой энергии не производятся парниковые газы.
Первые меры:
- мир прямо сейчас должен отказаться от разработки новых месторождений нефти, газа и особенно угля. Закрыть почти все угольные электростанции, создающие больше всего парниковых газов.
- немедленно резко увеличить инвестиции (а это – триллионы долларов ежегодно) в источники чистой энергии (солнечные и ветряные электростанции) и в системы ее хранения (батареи, производства водорода).
- резко снизить спрос на энергию, для чего следует всеми доступными способами уменьшить энергопотребление не только в развиных странах, но и в развивающихся также.
Последующие шаги:
Увеличить в разы строительство атомных электростанций, в том числе в развитых странах Европы, где в последние десятилетия от них активно отказывались.
Увеличить в разы производство биотоплива и систем улавливания парниковых газов при его использовании.
Усилить давление на предприятия и общество с тем, чтобы в разы сократить потребление энергии личным автотранспортом и системами обогрева и охлаждения жилища, уменьшить потери энергии в домах и на предприятиях, внедрить технологии производства, сокращающие выбросы, и т. д.
Создать новые отрасли экономики, единственной задачей которых будет изъятие из атмосферы парниковых газов. Все оставшиеся вредные производства и генерирующие электричество станции должны будут оснащаться системами улавливания выбросов.
Требования к гражданам
Помимо того, что эти дорогостоящие планы приведут к росту цен на все товары, от людей потребуется пойти на значительные жертвы в плане обеспечения своего комфорта. В отчете Международного энергетического агентства это звучит так:
- Чтобы снизить затраты энергии на отопление, зимой температуру в домах придется ограничить до 19–20 градусами.
- Аналогично летом температура в кондиционированных помещениях не должна быть ниже 24–25 градусов.
- Максимальную температуру горячей воды в домах нужно будет снизить до минимально допустимой по санитарным нормам (60 градусов).
- Дома во всем мире должны быть перестроены так, чтобы радикально снизить потери энергии.
- Поездки на работу на личных автомобилях должны быть ограничены четырьмя днями (еще день нужно будет работать из дома или вообще отдыхать).
- Скорость автомобилей (разумеется, электрических, других к 2050 году быть не должно) будет ограничена 100 км/ч на шоссе.
- В городах использование личных автомобилей должно быть сведено к минимуму: их заменят велосипеды и системы райд-шеринга (для совместных поездок разных людей/семей).
- Полеты пассажирских самолетов на короткие расстояния должны быть полностью и повсеместно заменены на поездки в электропоездах.
- Полеты на далекие расстояния (на отдых и для бизнеса) должны быть ограничены уровнем предковидного 2019 года. Ограничить число людей, имеющих средства на далекие путешествия.
Напомним, сейчас в Глазго (Шотландия) проходит глобальная конференция ООН по климату, в которой принимают участие большинство стран мира. Саммит был отложен на год из-за пандемии и станет самым крупным постковидным международным форумом с 2019 года. Он продлиться две недели – до 12 ноября.
Конференция уже отметилась первым скандалом. Украина заявила о недопустимости того, что Россия постоянно вносит в свои "экологические отчеты" оккупированный Крым, как часть своей территории.