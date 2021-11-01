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Россия и Украина поругались в ООН из-за Крыма

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 ноября, 11:40
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Москва снова попыталась на международном уровне легитимизировать оккупацию украинской территории
Украина обвинила Россия в легитимизации оккупации полуострова. Коллаж "Сегодня"
Украина обвинила Россия в легитимизации оккупации полуострова. Коллаж "Сегодня"

На климатической конференции ООН в Глазго (Шотландия) произошла перепалка между представителями Украины и России из-за того, что Москва постоянно вносит в свои "экологические отчеты" оккупированный Крым, как часть своей территории. Об этом рассказал советник-посланник посольства Украины в Испании Дмитрий Матющенко, передает Дом.

Отмечается, что на климатическом саммите присутствует и тема Украины. Россия регулярно включает Крым в свои отчеты по выбросам парниковых газов, таким образом пытаясь легитимизировать оккупацию украинского полуострова. Из-за этого на открытии пленарного заседания между Украиной и Россией произошла пикировка (обмен колкостями, перепалка).

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Украина этому противостоит, требуя, чтобы во всех таких отчетах Москвы была сноска, что территория Крыма, согласно резолюции ООН, является оккупированной. В этом вопросе нашу страну поддержали партнеры из ЕС, Канады и США.

"Во время предыдущей сессии украинская делегация выразила обеспокоенность этими документами. К сожалению, несмотря на заверения, которые мы получили из секретариата, этот вопрос так и не был решен. Ряд документов Российской Федерации включает информацию о выбросах и удалении парниковых газов на временно оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Позвольте напомнить о параграфе 6 резолюции Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" 68/262 от 27 марта 2014 года, которая призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любое изменение статуса АРК и города Севастополя", – заявил Матющенко.

Оккупация Крыма Россией

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  • Крым был незаконно оккупирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
  • В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Напомним, ранее Украина потребовала доступа МАГАТЭ к ядерным установкам на Донбассе и в Крыму. Речь идет о ядерных установках и материалах в Крыму, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ, а также о шахте "Юный коммунар" в Донецкой области, ситуация на которой является опасной и угрожает окружающей среде из-за прекращения работ по водоотливу в 2018 году.

В свою очередь глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что Россия нарушает международный договор о ядерном оружии.

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