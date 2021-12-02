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Госбюджет-2022 и "Вовина тысяча": что сегодня на повестке дня Рады

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
2 декабря, 08:49
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Депутаты соберутся в стенах парламента в 10:00
Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 2 декабря, народные депутаты проведут пленарное заседание в Верховной Раде. В частности, парламентарии будут голосовать за принятие госбюджета на следующий год, а также за законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным двумя дозами от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Рады.

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Повестка дня на 2 декабря

Также депутаты во время заседания рассмотрят следующие законопроекты:

  • о ратификации Протокола к соглашению между правительством Венгерской Республики и правительством Румынии и правительством Словацкой Республики и Кабинетом Министров Украины относительно создания многонационального инженерного батальона (0129);
  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине (5376);
  • об антидопинговой деятельности в спорте (5099);
  • о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5689);
  • о внесении изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" и ЗУ "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (4229);
  • об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683, 2683-2, 2683-3);
  • о городе Киеве – столице Украины (2143-3);

Ранее мы сообщали, что полиция оцепила правительственный квартал, готовясь к протестам.

Также напомним, главное из ежегодного послания Зеленского к Раде.

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