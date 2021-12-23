Главарю "частной армии" Путина объявили о подозрении – что он натворил в Украине

Руководителю российской частной военной компании "Вагнер" объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Следствие установило, что в период с июля 2014 года по март 2015 года в Луганской и Донецкой областях руководитель "вагнеровцев", действуя по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем, осуществлял командование подчиненными ему подразделениями и координировал их действия.
"Они совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных сил Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства путем временной оккупации части ее территории", – говорится в сообщении.
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В прокуратуре отметили, что в январе-феврале 2014 года его подразделения вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО на Дебальцевском направлении. Во время боев руководитель ЧВК "Вагнер" непосредственно подчинялся командующему 2-го армейского корпуса генерал-лейтенанту ВС РФ.
Теперь же решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. В спецслужбе не называли имени подозреваемого, но, судя по всему, речь идет о Дмитрии Уткине. Ранее в СБУ заявляли, что именно Уткин является руководителем "вагнеровцев", а также об этом свидетельствуют данные иностранных журналистов.
Что известно про главаря "вагнеровцев" Уткина
- Издание WSJ называет создателем и вдохновителем ЧВК "Вагнер", приближенного к Путину, бизнесмена Евгения Пригожина. Возглавляет ЧВК подполковник псковской бригады спецназа ГРУ Минобороны России Дмитрий Уткин. В октябре 2015 года о "группе Вагнера" написала "Фонтанка": со ссылкой на анонимные источники издание сообщило, что бывших наемников из "Славянского корпуса" видели на Донбассе в качестве самостоятельного отряда. Об участии "группы Вагнера" в боях на стороне террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в конце 2015 года писала и The Wall Street Journal.
- В 2017 году на тот момент глава СБУ Василий Грицак заявлял, что украинская спецслужба установила причастность частной российской военной компании "Вагнер" к боевым действиям в Украине и Сирии. Лидером группы наемников является Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", номер жетона М0209. По его словам, "группа Вагнера" – одна из крупнейших частных военных компаний РФ.
- А в 2016 году Уткина заметили на приеме Героев в Кремле. В Кремле подтвердили, что наемник действительно был там.
- Читайте подробней, что известно о российских наемниках "Вагнера", воевавших на Донбассе.