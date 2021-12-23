Главарю "частной армии" Путина объявили о подозрении – что он натворил в Украине

Украинская прокуратура взялась за руководителя ЧВК "Вагнер" – планируется объявить его в международный розыск

Дмитрий Уткин (справа и в кружочке) воевал против Украины. Коллаж "Сегодня"

Руководителю российской частной военной компании "Вагнер" объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что в период с июля 2014 года по март 2015 года в Луганской и Донецкой областях руководитель "вагнеровцев", действуя по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем, осуществлял командование подчиненными ему подразделениями и координировал их действия.

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"Они совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных сил Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства путем временной оккупации части ее территории", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в январе-феврале 2014 года его подразделения вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО на Дебальцевском направлении. Во время боев руководитель ЧВК "Вагнер" непосредственно подчинялся командующему 2-го армейского корпуса генерал-лейтенанту ВС РФ.

Теперь же решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. В спецслужбе не называли имени подозреваемого, но, судя по всему, речь идет о Дмитрии Уткине. Ранее в СБУ заявляли, что именно Уткин является руководителем "вагнеровцев", а также об этом свидетельствуют данные иностранных журналистов.

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Что известно про главаря "вагнеровцев" Уткина