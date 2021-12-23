Ватажку "приватної армії" Путіна оголосили про підозру – що він накоїв в Україні

Керівнику російської приватної військової компанії "Вагнер" оголошено про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у пособництві ведення агресивної війни. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Слідство встановило, що в період з липня 2014 року до березня 2015 року в Луганській та Донецькій областях керівник "вагнерівців", діючи за попередньою змовою з чиновниками Збройних сил РФ та під їх контролем, здійснював командування підпорядкованими йому підрозділами та координував їх дії.
"Вони спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України, у результаті чого порушили територільну цілісність нашої держави шляхом тимчасової окупації частини її території", – йдеться у повідомленні.
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У прокуратурі зазначили, що у січні-лютому 2014 року його підрозділи вели інтенсивні бойові дії проти підрозділів сил АТО на Дебальцевському напрямку. Під час боїв керівник ПВК "Вагнер" безпосередньо підпорядковувався командувачу 2-го армійського корпусу генерал-лейтенанту ЗС РФ.
Тепер вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук. У спецслужбі не називали імені підозрюваного, але, судячи з усього, йдеться про Дмитра Уткіна. Раніше в СБУ заявляли, що саме Уткін є керівником "вагнерівців", а також про це свідчать дані іноземних журналістів.
Що відомо про ватажка "вагнерівців" Уткіна
- Видання WSJ називає творцем та натхненником ПВК "Вагнер", наближеного до Путіна, бізнесмена Євгена Пригожина. Очолює ПВК підполковник псковської бригади спецназу ГРУ Міноборони Росії Дмитро Уткін. У жовтні 2015 року про "групу Вагнера" написала "Фонтанка": з посиланням на анонімні джерела видання повідомило, що колишніх найманців зі "Слов'янського корпусу" бачили на Донбасі як самостійний загін. Про участь "групи Вагнера" у боях на боці терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" наприкінці 2015 року писала і The Wall Street Journal.
- 2017 року на той момент голова СБУ Василь Грицак заявляв, що українська спецслужба встановила причетність приватної російської військової компанії "Вагнер" до бойових дій в Україні та Сирії. Лідером групи найманців є Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", номер жетона М0209. За його словами, "група Вагнера" – одна з найбільших приватних військових компаній РФ.
- А у 2016 році Уткіна помітили на прийомі Героїв у Кремлі. У Кремлі підтвердили, що найманець справді був там.
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