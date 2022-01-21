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Генерал разведки выдал военный секрет Путина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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21 января, 23:33
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Василий Бурба заявил, что Путину будет тяжело
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина снова допускает ошибку, как и в 2014 году, когда власти не верили, что Россия начнет аннексию Крыма.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2016-2020) Василий Бурба.

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"Возникает подозрение"

"Я слушаю выступление президента, который говорит: "Наступления не будет. Наступление не предполагается" и у меня возникает подозрение... Президент ведь получает информацию не только от спецслужб других государств мира, НАТО, но и получает от нас. И она тождественна она говорит о том, что есть планы, намерения врага напасть на наше государство", – рассказал он.

По его словам, это вызывает вопросы.

"Мне непонятно я назову это "информационной шизофренией". Так у нас будет наступление или нет? Мы допускаем снова ошибку. Мы упустили, не поверили, что будет наступление на Крым в 2014 году... Не верили, что "Северный поток 2" строится, что Путин наступает...

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С одной стороны логика очень проста: Путину не нужно наступать ему будет тяжело. Международные партнеры введут санкции, волнения внутри государства, но не забываем: сила Путина в его неадекватном поведении... Путин не считает Украину государством. По его логике, по его выражениям, действиям, поступкам мы не являемся государством", – заявил разведчик.

"Американцы говорят, что будет наступление"

"Я гражданское лицо уже месяц. Американцы говорят, что будет наступление. Скажите, пожалуйста, как я как гражданское лицо должен себя вести, если завтра пропадет мобильная связь? Как бывший военнослужащий я наверняка буду двигаться в направлении военкомата, чтобы получить оружие и защищать Родину", – заявил Бурба.

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По его словам, невозможно знать точную дату наступления, потому что у РФ есть несколько вариантов: "А вот причину, по которым россияне будут выдвигаться завтра, послезавтра мы знаем. Причина очень проста. Чем больше мы будем у себя во дворе, дома заниматься раздором, тем быстрее россияне нападут...

Попробую объяснить позицию военной разведки РФ мы многое о них знаем. Позиция очень проста: "Нас тяжело победить в бою, но легче запугать". Вы обратите внимание, что все информационные массивы сообщают, что завтра будет наступление. Это их логика".

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят письменный ответ Российской Федерации, в котором выразят свои беспокойства из-за действий Кремля.

По словам спикера Белого дома Дженнифер Псаки, на следующей неделе Вашингтон передаст Кремлю письменный ответ относительно гарантий безопасности.

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