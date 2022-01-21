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Генерал розвідки видав військовий секрет Путіна

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 січня, 23:33
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Василь Бурба заявив, що Путіну буде тяжко
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна знову припускається помилки, як і в 2014 році, коли влада не вірила, що Росія почне анексію Криму.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканал "Україна 24" екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони України (2016–2020) Василь Бурба.

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"Виникає підозра"

" Я слухаю виступ президента, який каже: "Наступу не буде. Наступ не передбачається" і в мене виникає підозра... Адже президент отримує інформацію не тільки від спецслужб інших держав світу, НАТО, а й отримує від нас. І вона тотожна вона говорить про те, що є плани, наміри ворога напасти на нашу державу", – розповів він.

За його словами, це викликає запитання.

"Мені не зрозуміло я назву це "інформаційною шизофренією". То у нас буде наступ чи ні? Ми припускаємося знову помилки. Ми прогаяли, не повірили, що буде наступ на Крим у 2014 році... Не вірили, що "Північний потік 2" будується, що Путін наступає...

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З одного боку, логіка дуже проста: Путіну не треба наступати йому буде тяжко. Міжнародні партнери введуть санкції, хвилювання всередині держави, але не забуваймо: сила Путіна у його неадекватній поведінці... Путін не вважає Україну державою. За його логікою, за його висловлюваннями, діями, вчинками ми не є державою", – заявив розвідник.

"Американці кажуть, що буде наступ"

"Я цивільна особа вже місяць. Американці кажуть, що буде наступ. Скажіть, будь ласка, як я як цивільна особа повинен поводитися, якщо завтра зникне мобільний зв'язок? Як колишній військовослужбовець я напевно рухатимуся у напрямку військкомату, щоб отримати зброю та захищати Батьківщину", – заявив Бурба.

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За його словами, неможливо знати точну дату наступу, тому що РФ має кілька варіантів: "А от причину, через яку росіяни висуватимуться завтра, післязавтра ми знаємо. Причина дуже проста. Що більше ми будемо у себе на подвір'ї, вдома займатися розбратом, то швидше росіяни нападуть...

Спробую пояснити позицію військової розвідки РФ ми багато про них знаємо. Позиція дуже проста: "Нас важко перемогти у бою, але легше залякати". Ви зверніть увагу, що всі інформаційні масиви повідомляють, що завтра буде настання. Це їхня логіка".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують письмову відповідь Російської Федерації, у якій висловлять свої занепокоєння через дії Кремля.

За словами спікера Білого дому Дженніфер Псакі, наступного тижня Вашингтон передасть Кремлю письмову відповідь щодо гарантій безпеки.

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