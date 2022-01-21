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У Путіна травма через Україну – Яценюк сказав, чого домагається Кремль

Павло Заяць Павло Заяць
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21 січня, 22:46
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Експрем'єр пояснив, як РФ підриває українську державу

Президент Росії Володимир Путін бачить своєю місією знищення української нації та держави, своєї мети російський лідер намагається досягти двома способами.

Таку думку висловив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

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"Володимир Путін ненавидить Україну. Для Володимира Путіна Україна та українці – це велика травма. Путін вважає, що він має історичну місію, і ця історична місія – відновлення Радянського Союзу або через військове захоплення України, або через гібридну війну, яку він ніколи не зупинить. Або він зайде армією, я сподіваюся, що це вдасться зупинити і цього не допустити, або він далі продовжуватиме гібридну війну всередині України", – заявив політик.

Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Як зазначив Яценюк, "через свою п'яту колону через масовану російську агентуру, яка є сьогодні в українській владі, ФСБ працює над тим, щоб підірвати українську державу".

"Все, що робить Росія, матиме продовження. Ми повинні бути завжди напоготові. Українська влада має бути максимально мобілізована. Путін тестував, як поведеться Захід... У принципі, я не пригадаю за всю історію України, щоб Захід так стояв горою за Україну. Такого ніколи не було в українській історії... Путін протестував – Захід не здався", – наголосив він.

За словами Яценюка, Путін "бачить внутрішню слабкість української влади, але не має права побачити слабкість української нації".

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"Коли ми разом, коли ми об'єднані, ми збережемо державу та встоємо проти Володимира Путіна та його агресії, мета якої – знищення нас як нації та як держави", – додав екс-прем'єр.

Росія загрожує Заходу через Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном 21 січня пригрозив "серйозними наслідками" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" НАТО в Україні.

"До Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їхніми натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки. Цього можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на наші проєкти угод щодо гарантій безпеки, письмову постатейну реакцію американської сторони, які ми очікуємо отримати наступного тижня", – йдеться у повідомленні МЗС РФ.

У той же час Сергій Лавров заявив, що РФ не збирається нападати на Україну.

Наразі біля кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. Також була опублікована карта місць дислокації російських військ.

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Найімовірнішим періодом для вторгнення в Україну експерти називають другу половину січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.

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