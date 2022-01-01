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Франция и Польша будут "рулить" в Европе – как отреагировали Зеленский и Кулеба

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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1 января, 15:59
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Французы и поляки с 1 января начали председательствовать в Совете ЕС и ОБСЕ
Зеленский и Кулеба сказали, чего ожидают от Франции и Польши. Коллаж "Сегодня"
Зеленский и Кулеба сказали, чего ожидают от Франции и Польши. Коллаж "Сегодня"

В Совете Европейского Союза и Организации по безопасности сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) произошла смена руководства. Теперь председательствовать в этих организациях будут Франция и Польша соответственно.

Франция и Польша будут "рулить" в Европе

Отметим, что председательство в Совете ЕС меняется между странами-членами Евросоюза каждые шесть месяцев.

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Франция уже очертила свои приоритеты:

  • восстановление, чтобы Европа могла поддержать экологический и цифровой переход;
  • сила, чтобы защищать и продвигать европейские ценности и интересы;
  • чувство принадлежности, чтобы строить и развивать общее европейское видение через культуру, ценности и общую историю.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что во время председательства в Совете ЕС его страна будет добиваться построения новой европейской модели роста, европейского суверенитета и более "человечной" Европы.

"Если бы я должен был одним предложением резюмировать цель нашего председательства с 1 января по 30 июня, я бы сказал, что нам необходимо двигаться от Европы, которая сотрудничает в пределах наших границ, к мощной Европе в мире, полностью суверенной и свободной делать свой выбор и управлять своей судьбой", – говорил французский лидер.

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Глава МИД Польши Збигнев Рау, а теперь и председатель ОБСЕ заявил, что Польша сосредоточит внимание на поддержке форматов и процессов ОБСЕ по разрешению конфликтов, и особое внимание будет уделено оказанию всесторонней помощи населению, пострадавшему от конфликта.

"Для нас будет крайне важно обеспечить соблюдение основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ, закрепленных в Хельсинкском Заключительном акте и последующих документах. Настоящий диалог между государствами-участниками должен основываться на принципах международного права и твердой приверженности уже существующим механизмам ОБСЕ", – указал министр Рау.

Он подчеркнул, что урегулирование конфликтов требует совместных усилий для выработки решений. При этом он ни слова не сказал о конфликте на Донбассе и более подробно приоритеты Польши озвучит на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

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Как отреагировали в Украине

Президент Владимир Зеленский поздравил Францию.

"Приветствую Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украина-ЕС, в частности, в сфере безопасности", – написал он в Twitter.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил своего польского коллегу.

"Поздравляю коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины", – написал глава МИД Украины в Twitter.

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