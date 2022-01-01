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Франція та Польща "рулитимуть" у Європі – як відреагували Зеленський та Кулеба

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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1 січня, 15:59
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Французи та поляки з 1 січня почали головувати у Раді ЄС та ОБСЄ
Зеленський та Кулеба сказали, чого очікують від Франції та Польщі. Колаж "Сьогодні"
Зеленський та Кулеба сказали, чого очікують від Франції та Польщі. Колаж "Сьогодні"

У Раді Європейського Союзу та Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) відбулася зміна керівництва. Тепер головуватимуть у цих організаціях Франція та Польща відповідно.

Франція та Польща "рулитимуть" у Європі

Зазначимо, що головування у Раді ЄС змінюється між країнами-членами Євросоюзу кожні шість місяців.

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Франція вже окреслила свої пріоритети:

  • відновлення, щоб Європа могла підтримати екологічний та цифровий перехід;
  • сила, щоб захищати та просувати європейські цінності та інтереси;
  • почуття приналежності, щоб будувати та розвивати спільне європейське бачення через культуру, цінності та спільну історію.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що під час головування в Раді ЄС його країна домагатиметься побудови нової європейської моделі зростання, європейського суверенітету та більш "людської" Європи.

"Якби я мав би одним реченням резюмувати мету нашого головування з 1 січня по 30 червня, я б сказав, що нам необхідно рухатися від Європи, яка співпрацює в межах наших кордонів, до потужної Європи у світі, повністю суверенної та вільної робити свій вибір та керувати своєю долею", – говорив французький лідер.

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Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау, а тепер і голова ОБСЄ заявив, що Польща зосередить увагу на підтримці форматів та процесів ОБСЄ щодо вирішення конфліктів, і особлива увага буде приділена наданню всебічної допомоги населенню, яке постраждала від конфлікту.

"Для нас буде дуже важливо забезпечити дотримання основоположних принципів та зобов'язань ОБСЄ, закріплених у Гельсінському Заключному акті та наступних документах. Справжній діалог між державами-учасницями має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та твердої прихильності до вже існуючих механізмів ОБСЄ", – Вказав міністр Рау.

Він наголосив, що врегулювання конфліктів потребує спільних зусиль для вироблення рішень. При цьому він жодного слова не сказав про конфлікт на Донбасі і докладніше пріоритети Польщі озвучить на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

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Як відреагували в Україні

Президент Володимир Зеленський привітав Францію.

"Вітаю Еммануеля Макрона з початком головування Франції у Раді ЄС. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС та подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України та подальше поглиблення співпраці Україна-ЄС, зокрема у сфері безпеки", – написав він у Twitter.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав свого польського колегу.

"Вітаю колегу та друга Збігнева Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Чекаю на плідну співпрацю для захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав вибирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України", – написав глава МЗС України у Twitter.

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