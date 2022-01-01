Франція та Польща "рулитимуть" у Європі – як відреагували Зеленський та Кулеба

У Раді Європейського Союзу та Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) відбулася зміна керівництва. Тепер головуватимуть у цих організаціях Франція та Польща відповідно.
Франція та Польща "рулитимуть" у Європі
Зазначимо, що головування у Раді ЄС змінюється між країнами-членами Євросоюзу кожні шість місяців.
Франція вже окреслила свої пріоритети:
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- відновлення, щоб Європа могла підтримати екологічний та цифровий перехід;
- сила, щоб захищати та просувати європейські цінності та інтереси;
- почуття приналежності, щоб будувати та розвивати спільне європейське бачення через культуру, цінності та спільну історію.
Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що під час головування в Раді ЄС його країна домагатиметься побудови нової європейської моделі зростання, європейського суверенітету та більш "людської" Європи.
"Якби я мав би одним реченням резюмувати мету нашого головування з 1 січня по 30 червня, я б сказав, що нам необхідно рухатися від Європи, яка співпрацює в межах наших кордонів, до потужної Європи у світі, повністю суверенної та вільної робити свій вибір та керувати своєю долею", – говорив французький лідер.
Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау, а тепер і голова ОБСЄ заявив, що Польща зосередить увагу на підтримці форматів та процесів ОБСЄ щодо вирішення конфліктів, і особлива увага буде приділена наданню всебічної допомоги населенню, яке постраждала від конфлікту.
"Для нас буде дуже важливо забезпечити дотримання основоположних принципів та зобов'язань ОБСЄ, закріплених у Гельсінському Заключному акті та наступних документах. Справжній діалог між державами-учасницями має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та твердої прихильності до вже існуючих механізмів ОБСЄ", – Вказав міністр Рау.
Він наголосив, що врегулювання конфліктів потребує спільних зусиль для вироблення рішень. При цьому він жодного слова не сказав про конфлікт на Донбасі і докладніше пріоритети Польщі озвучить на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.
Як відреагували в Україні
Президент Володимир Зеленський привітав Францію.
"Вітаю Еммануеля Макрона з початком головування Франції у Раді ЄС. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС та подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України та подальше поглиблення співпраці Україна-ЄС, зокрема у сфері безпеки", – написав він у Twitter.
А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав свого польського колегу.
"Вітаю колегу та друга Збігнева Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Чекаю на плідну співпрацю для захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав вибирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України", – написав глава МЗС України у Twitter.
Україна чекає від Заходу на реальні дії
- Напередодні Дмитро Кулеба надіслав Заходу чіткий сигнал через загрозу РФ. Він побоюється, що Європа та США можуть піти на умиротворення російського агресора у переговорах на ультиматум Москви щодо нерозширення Альянсу.
- Трохи раніше Володимир Зеленський звернувся до НАТО через загрози Росії. За його словами, Москва намагається виторгувати у Заходу закрити Україні двері до Альянсу. Щоб цього не допустити, Зеленський навіть запросив приїхати західних чиновників на Донбас.