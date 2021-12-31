Кулеба надіслав Заходу чіткий сигнал щодо загрози РФ

Київ побоюється, що Європа та США можуть піти на умиротворення російського агресора

Дмитро Кулеба попередив Захід щодо Росії. Колаж "Сьогодні"

Якщо Захід піддасться на ультиматум Москви, обере політику умиротворення та відмовиться вгамувати агресора, то Україна все одно зможе себе захистити.

Про це на Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Реклама

"Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє", – написав глава МЗС України.

Переговори Росія-США-НАТО