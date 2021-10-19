ФБР ворвалось в дом друга Путина: особняк Дерипаски стал местом преступления

19 октября в вашингтонском особняке российского миллиардера, бывшего основателя компании "Базовый элемент" и председателя совета директоров компании "Русский алюминий" Олега Дерипаски прошли обыски. Следственные действия за ленточкой с надписью "Место преступления, не входить" проводили агенты ФБР.
Об этом сообщает американская телекомпания NBC News.
Что известно
Пресс-секретарь ФБР заявил журналистам, что обыски в Вашингтоне в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски связаны с федеральным расследованием за пределами Нью-Йорка. Дополнительной информации предоставлено не было.
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Источник телеканала CNN, знакомый с этим вопросом, сказал, что расследование "продолжается", но не предоставил никаких дополнительных подробностей.
Также известно, что с 2018 года Дерипаска находится под санкциями США, связанными с военной агрессией России против Украины и Сирии. Эффект от введенных санкций оказался мгновенный – за неделю олигарх обеднел на $1,6 млрд, потеряв пятую часть своего состояния.
Ранее сообщалось, что Дерипаска находится под следствием в США по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете". В 2020 году The Financial Times со ссылкой на письмо Минфина США сообщило, что Дерипаска мог отмывать деньги для российского президента Владимира Путина, поэтому против него и ввели санкции.
Биография
- Олег Дерипаска с 2009 по 2012 год был председателем наблюдательного совета лично основанной им компании "Базовый элемент", которая управляет активами его алюминиевой империи.
- До 2018 года он руководил алюминиевой компанией "Русал".
- До 2017 года был руководителем энергетической компанией En+ Group
- С 2000 по 2007 год был председателем совета директоров компании "Русский алюминий".
- С 1997 по 2001 год – президентом компании "Сибирский алюминий".
- С 1994 по 1997 год – генеральный директор Саяногорского алюминиевого завода.
- В 2008 году состояние Дерипаски оценивали в 28 млрд долларов США. Тогда он был самым богатым россиянином и занимал 9-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes.
- На январь 2018 года Дерипаска находился в рейтинге на 247-м месте, но уже с состоянием в $7,1 млрд. В декабре 2019 года он возглавил рейтинг российских предпринимателей по версии Forbes, состояние которых за прошедшее десятилетие уменьшилось больше всего и теперь составляет около $4 млрд.