Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Влада Події

ФБР увірвалося в будинок друга Путіна: особняк Дерипаски став місцем злочину

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 жовтня, 21:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За даними ЗМІ, Олег Дерипаска допомагав президенту Росії виводити гроші з країни
Цілий день в особняку мільярдера Олега Дерипаски працювали слідчі ФБР / Колаж "Сьогодні"
Цілий день в особняку мільярдера Олега Дерипаски працювали слідчі ФБР / Колаж "Сьогодні"

19 жовтня у вашингтонському особняку російського мільярдера, колишнього засновника компанії "Базовий елемент" і голова ради директорів компанії "Російський алюміній" Олега Дерипаски пройшли обшуки. Слідчі дії за стрічкою з написом "Місце злочину, не входити" проводили агенти ФБР.

Про це повідомляє американська телекомпанія NBC News.

Реклама

Що відомо

Прессекретар ФБР заявив журналістам, що обшуки у Вашингтоні в будинку російського бізнесмена Олега Дерипаски пов'язані з федеральним розслідуванням за межами Нью-Йорка. Додаткової інформації надано не було.

Джерело телеканалу CNN, знайоме з цим питанням, сказало, що розслідування "триває", але не надало ніяких додаткових подробиць.

Також відомо, що з 2018 року Дерипаска перебуває під санкціями США, пов'язаними з військовою агресією Росії проти України і Сирії. Ефект від введених санкцій виявився миттєвий – за тиждень олігарх збіднів на $1,6 млрд, втративши п'яту частину своїх статків.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Дерипаска перебуває під слідством у США у справі про відмивання грошей і звинувачується в "загрозі життю конкурентів, незаконному прослуховуванні телефонних розмов з державним чиновником і участі в здирництві та рекеті". У 2020 році The Financial Times з посиланням на лист Мінфіну США повідомило, що Дерипаска міг відмивати гроші для російського президента Володимира Путіна, тому проти нього і ввели санкції.

Біографія

  • Олег Дерипаска з 2009 по 2012 рік був головою наглядової ради заснованої ним компанії "Базовий елемент", яка управляє активами його алюмінієвої імперії.
  • До 2018 року він керував алюмінієвою компанією "Русал".
  • До 2017 року був керівником енергетичної компанії En+ Group
  • З 2000 по 2007 рік був головою ради директорів компанії "Російський алюміній".
  • З 1997 по 2001 рік – президентом компанії "Сибірський алюміній".
  • З 1994 по 1997 рік – генеральний директор Саяногорського алюмінієвого заводу.
  • У 2008 році статки Дерипаски оцінювали в 28 млрд доларів США. Тоді він був найбагатшим росіянином і займав 9-ме місце у світовому рейтингу мільярдерів за версією журналу Forbes.
  • На січень 2018 року Дерипаска перебував у рейтингу на 247-му місці, але вже зі статком у $7,1 млрд. У грудні 2019 року очолив рейтинг російських підприємців за версією Forbes, статки яких за минуле десятиліття зменшилися найбільше і тепер становлять близько $4 млрд.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

98 188

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти