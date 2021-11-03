Facebook блокирует видео с гимном России

Роскомнадзор требует снять все ограничения на гимн России

Чьи права были нарушены, компания социальной сети не сообщает / Коллаж "Сегодня"

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от Facebook разблокировать видео в инстаграм-аккаунте "Вести Алтай", на котором исполняется государственный гимн РФ, а также снять все ограничения на подобные ролики.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

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Требование

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн РФ либо его фрагменты, и проинформировать об этом Роскомнадзор", – говорится в заявлении Роскомнадзора.

Чуть ранее Instagram под предлогом нарушений авторских прав наложил ограничение на видеоролик, содержащий фрагменты государственного гимна РФ. По версии из Москвы, "гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав, блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима".

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