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Facebook блокирует видео с гимном России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 ноября, 20:05
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Роскомнадзор требует снять все ограничения на гимн России
Чьи права были нарушены, компания социальной сети не сообщает / Коллаж "Сегодня"
Чьи права были нарушены, компания социальной сети не сообщает / Коллаж "Сегодня"

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от Facebook разблокировать видео в инстаграм-аккаунте "Вести Алтай", на котором исполняется государственный гимн РФ, а также снять все ограничения на подобные ролики.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

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Требование

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн РФ либо его фрагменты, и проинформировать об этом Роскомнадзор", – говорится в заявлении Роскомнадзора.

Чуть ранее Instagram под предлогом нарушений авторских прав наложил ограничение на видеоролик, содержащий фрагменты государственного гимна РФ. По версии из Москвы, "гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав, блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима".

Давняя история

  • В начале года американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, в которых звучит российский гимн из-за нарушения авторских прав. В РФ такие действия назвали "неприкрытым и недопустимым хамством".
  • Российские СМИ отмечают, что за соблюдением авторских прав следят с помощью системы Content ID. В ней хранятся цифровые отпечатки — образцы контента, загруженные правообладателями. Вполне возможно, что в системе было зафиксировано авторское право на конкретное исполнение российского гимна, опубликованное на сайте, что и проводит к блокировке.
  • Чьи конкретно права нарушило агентство "Вести Алтай", не сообщается.

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