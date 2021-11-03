Facebook блокує відео з гімном Росії

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) вимагає від Facebook розблокувати відео в інстаграм-акаунті "Вісті Алтай", на якому виконується державний гімн РФ, а також зняти всі обмеження на подібні ролики.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Роскомнагляду.
Вимога
"Роскомнагляд надіслав листа на адресу компанії Facebook Inc з вимогою зняти всі обмеження, накладені на відеоролики, що містять гімн РФ або його фрагменти, та проінформувати про це Роскомнагляд", – йдеться у заяві Роскомнагляду.
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Трохи раніше Instagram під приводом порушень авторських прав наклав обмеження на відеоролик, який містить фрагменти державного гімну РФ. За версією з Москви, "гімн, як і інші державні символи, не є об'єктом авторських прав, блокування матеріалів, що містять фрагменти державного гімну РФ, є неприпустимим".
Давня історія
- На початку року американський відеохостинг YouTube заблокував відео, в якому звучить російський гімн через порушення авторських прав. У РФ такі дії назвали "неприкритим та неприпустимим хамством".
- Російські ЗМІ зазначають, що за дотриманням авторських прав стежать за допомогою системи Content ID. У ній зберігаються цифрові відбитки – зразки контенту, завантажені правовласниками. Цілком можливо, що в системі було зафіксовано авторське право на конкретне виконання російського гімну, опубліковане на сайті, що веде до блокування.
- Чиї конкретно права порушило агентство "Вісті Алтай", не повідомляється.