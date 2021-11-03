Facebook блокує відео з гімном Росії

Роскомнагляд вимагає зняти всі обмеження на гімн Росії

Чиї права було порушено, компанія соціальної мережі не повідомляє / Колаж "Сьогодні"

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) вимагає від Facebook розблокувати відео в інстаграм-акаунті "Вісті Алтай", на якому виконується державний гімн РФ, а також зняти всі обмеження на подібні ролики.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Роскомнагляду.

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Вимога

"Роскомнагляд надіслав листа на адресу компанії Facebook Inc з вимогою зняти всі обмеження, накладені на відеоролики, що містять гімн РФ або його фрагменти, та проінформувати про це Роскомнагляд", – йдеться у заяві Роскомнагляду.

Трохи раніше Instagram під приводом порушень авторських прав наклав обмеження на відеоролик, який містить фрагменти державного гімну РФ. За версією з Москви, "гімн, як і інші державні символи, не є об'єктом авторських прав, блокування матеріалів, що містять фрагменти державного гімну РФ, є неприпустимим".

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