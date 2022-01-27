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"Это очень цинично": нардепы не в восторге от карантина в Раде

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 января, 19:28
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Депутаты напомнили о насущных проблемах, требующих немедленной реакции парламента

Верховная Рада уходит на карантин из-за коронавируса, депутаты решили не собираться в сессионном зале до 15 февраля, но будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях. Инициировала перерыв фракция "Слуга народа", представители оппозиции их не поддержали. По мнению нардепов, в Украине есть много вопросов, требующих реакции парламента.

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Нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк в эфире телеканала "Украина 24" упрекнул власть в "циничности":

"Я считаю, что очень цинично, когда Киев был в красной зоне коронавируса, когда все были закрыты, было тогда предложение перенести. Мы ничего в Раде не теряли, мы просто переносили неделю. И тогда господин президент передал спикеру парламента, Давиду Арахамии как главе фракции, что он хочет видеть, как парламент работает".

Нардеп из "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что "сегодня есть огромное количество насущных вопросов, которые требуют рассмотрения в зале".

"Наши, к сожалению, предложения, в том числе те, которые касаются немедленного повышения материального и денежного обеспечения Вооруженных сил Украины, перераспределения средств на закупку дополнительного вооружения, не ставятся на повестку дня", – отметила она.

Ее коллега по фракции София Федина в Twitter также пожаловалась на перерыв в работе:

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"Верховная Рада отменила заседание на следующей неделе, и две недели депутаты будут работать в комитетах и режиме zoom. "Слуги" не допускают в сессионный зал законопроект 6542 об увеличении обеспечения армии... Безумная благодарность, что наше войско не защищает нас в режиме онлайн…"

Народный депутат из "ОПЗЖ" Илья Кива выдвинул неожиданную версию, почему Верховную Раду закроют на карантин. По его словам, причина может крыться вовсе не в COVID-19.

"Зачем снимать штаны, если ты все равно ср*шь в штаны? Они вакцинировались, чтобы уходить на карантин? А может они переживают и просто берут себе время для того, чтобы вылететь из страны? Не думали об этом? Подумайте!" – сказал Кива.

Во фракции "Слуга народа" объясняют карантин тем, что коронавирусом заболели уже десятки депутатов.

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"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID-19 обнаружен еще у 6 народных депутатов. В итоге по состоянию на данный момент болеют 23 депутата", – сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, это самый высокий показатель заболевания во фракции за весь период пандемии.

Многие политики болеют повторно

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в декабре переболел коронавирусом. По его словам, болезнь была тяжелая, у него было воспаление легких, полторы недели он был на кислородном аппарате, не мог без кислорода.

Мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом уже второй раз. Он самоизолировался и стал лечиться дома.

Кроме того, повторно заразился коронавирусом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Все были привиты от коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 26 января было зафиксировано 32 393 новых случая COVID-19. В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников.

За этот же период выздоровели от коронавируса 5237 человек, госпитализированы 3016 человек, летальных случаев – 154.

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