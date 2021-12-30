Экс-президента Молдовы Додона подозревают в хищении $12 млн на импорте электроэнергии из Украины

Уголовное производство по этому делу возобновили в сентябре этого года

Додон не считает себя виновным/коллаж:"сегодня"

Президента Молдовы Игоря Додона подозревают в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины. Речь идет о 2008 годе, когда он руководил Министерством экономики и торговли.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

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Детали

По информации прокуратуры Молдовы, в начале 2008 года молдавское предприятие Energocom реализовало преступную схему на импорте электроэнергии из Украины. Руководство необоснованно увеличило закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в около 12 миллионов долларов.

Большой заговор

Согласно материалам следствия, с предприятием в сговоре были должностные лица Национального агентства регулирования в энергетике и Министерства экономики, которым тогда руководил Додон, и другие люди, в частности, из-за рубежа. Уголовное производство по этому делу возобновили в сентябре 2021 года.

Что говорит экс-президент?

Бывший президент Молдовы уверяет, что не виновен и не намерен никуда "бежать" и будет сотрудничать со следствием. Он отметил, что это дело — это попытка отвлечь общество от недовольства повышением цен и тарифов.

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Краткая справка

По информации Википедии, Игорь Николаевич Додон — молдавский пророссийский политик, ученый-экономист, государственный и общественный деятель.

Президент Молдовы (2016-2020), избранный 13 ноября 2016, 2020-го года проиграл выборы МАИ Санду. Экс-председатель Партии социалистов Молдовы, депутат парламента Молдовы. В октябре 2016 заявил о признании незаконной принадлежности оккупированного Крыма к РФ, что вызвало критику со стороны украинского МИД, в частности отзыв посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

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