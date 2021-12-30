Експрезидента Молдови Додона підозрюють у розкраданні $12 млн на імпорті електроенергії з України

Кримінальне провадження у цій справи відновили у вересні цього року

Додон не вважає себе винним/Колаж: "Сьогодні"

Експрезидента Молдови Ігоря Додона підозрюють у розкраданні грошей на імпорті електроенергії з України. Мова йде про 2008 рік, коли він керував Міністерством економіки й торгівлі.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

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Деталі

За інформацією прокуратури Молдови, на початку 2008 року молдовське підприємство Energocom реалізувало злочинну схему на імпорті електроенергії з України. Керівництво необґрунтовано збільшило закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у близько 12 мільйонів доларів.

Велика змова

Відповідно до матеріалів слідства, з підприємством у змові були посадовці Національного агентства регулювання в енергетиці й Міністерства економіки, яким тоді керував Додон, та інші люди, зокрема, з-за кордону. Кримінальне провадження у цій справи відновили у вересні 2021 року.

Що каже експрезидент?

Експрезидент Молдови запевняє, що не винний і не має наміру нікуди "втікати" та буде співпрацювати зі слідством. Він зазначив, що ця справа — це спроба відвернути суспільство від невдоволення підвищенням цін і тарифів.

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Коротка довідка

За інформацією Вікіпедії, Ігор Миколайович Додон — молдовський проросійський політик, учений-економіст, державний і громадський діяч.

Президент Молдови (2016—2020), обраний 13 листопада 2016, 2020-го року програв вибори Маї Санду. Ексголова Партії соціалістів Молдови, депутат Парламенту Молдови. У жовтні 2016 заявив про визнання незаконної приналежності окупованого Криму до РФ, що викликало критику з боку українського МЗС, зокрема відкликання посла України в Молдові Івана Гнатишина.

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