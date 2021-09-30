Экс-президент Франции Саркози приговорен к тюремному заключению

Николя Саркози будет отбывать срок под домашним арестом

Саркози не пришел на заключительное заседание суда. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Во Франции сегодня, 30 сентября, суд приговорил бывшего президента страны Николя Саркози к году заключения по обвинению в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года.

Как сообщает France 24, срок он будет отбывать под домашним арестом и под контролем электронных средств слежения.

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"Николя Саркози знал о максимальной законной сумме расходов (на президентскую кампанию), при этом его дважды предупреждали о перерасходах, однако он продолжал действовать, как и прежде", – заявила судья Каролин Вигье, обосновывая обвинение в суде.

Она отметила, что кампания 2012 года была не первой для Саркози, поэтому на тот момент он уже хорошо разбирался в соответствующем законодательстве.

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