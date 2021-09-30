Експрезидент Франції Саркозі засуджений до тюремного ув'язнення

Ніколя Саркозі відбуватиме строк під домашнім арештом

Саркозі не прийшов на заключне засідання суду. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

У Франції сьогодні, 30 вересня, суд засудив колишнього президента країни Ніколя Саркозі до року ув'язнення за звинуваченням у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2012 року.

Як повідомляє France 24, строк він відбуватиме під домашнім арештом і під контролем електронних засобів спостереження.

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"Ніколя Саркозі знав про максимальну законну суму витрат (на президентську кампанію), при цьому його двічі попереджали про перевитрати, однак він продовжував діяти, як і раніше", – заявила суддя Каролін Віг'є, обґрунтовуючи обвинувачення в суді.

Вона зазначила, що кампанія 2012 року була не першою для Саркозі, тому на той момент він вже добре знався на відповідному законодавстві.

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