Экс-министр Милованов женился на своей коллеге: фото со свадьбы

Свадьба Милованова и Шаповал состоялась 4 декабря

Экс-министр Тимофей Милованов и руководительница KSE Institute Наталья Шаповал сыграли свадьбу. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства и почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов женился на своей коллеге – главе KSE Institute в Киевской школе экономики Наталии Шаповал. Свадьба состоялась 4 декабря.

Об этом Милованов сообщил на своей странице в Facebook.

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Фото: Тимофей Милованов

Среди гостей на праздновании замечены руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский, главный редактор "Нового времени" Виталий Сыч, экс-президент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышев и заместитель министра экономики Тарас Качка.

Слева на право – Игорь Смелянский, Евгений Шевченко, Виталий Сыч, Петр Чернышев. Фото: коллаж "Сегодня"

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Для 46-летнего Милованова это второй брак (с первой супругой, гражданкой США, он прожил четыре года).

Фото: Евгений Шевченко

Фото: Евгений Шевченко

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Что известно о невесте?

Наталья Шаповал — член редколлегии в VoxUkraine и совета общественного контроля Национальной службы здоровья Украины.

Работает вице-президентом по экономико-политическим исследованиям, главой KSE Institute в Киевской школе экономики, которую возглавляет Милованов.

Ранее мы сообщали, что Данилюк ударил Милованована праздновании своего дня рождения. Сначала советник главы ОП опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото, а через пару часов у них произошел конфликт.

Также напомним, Милованов назвал причину драки с Данилюком.