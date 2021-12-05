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Ексміністр Милованов одружився зі своєю колегою: фото з весілля

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 грудня, 11:46
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Весілля Милованова та Шаповал відбулося 4 грудня
Ексміністр Тимофій Милованов та керівниця KSE Institute Наталія Шаповал зіграли весілля. Фото: колаж "Сьогодні"
Ексміністр Тимофій Милованов та керівниця KSE Institute Наталія Шаповал зіграли весілля. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента, ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов одружився зі своєю колегою – головою KSE Institute у Київській школі економіки Наталією Шаповал. Весілля відбулося 4 грудня.

Про це Милованов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Фото: Тимофій Милованов
Фото: Тимофій Милованов

Серед гостей на святкуванні помічені керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський, головний редактор "Нового часу" Віталій Сич, експрезидент мобільного оператора "Київстар" Петро Чернишев та заступник міністра економіки Тарас Качка.

Зліва направо – Ігор Смілянський, Євген Шевченко, Віталій Сич, Петро Чернишов. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва направо – Ігор Смілянський, Євген Шевченко, Віталій Сич, Петро Чернишов. Фото: колаж "Сьогодні"

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Для 46-річного Милованова це другий шлюб (з першою дружиною, громадянкою США, він прожив чотири роки).

Фото: Євген Шевченко
Фото: Євген Шевченко

Фото: Євген Шевченко
Фото: Євген Шевченко

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Що відомо про наречену?

  • Наталія Шаповал – член редколегії у VoxUkraine та ради громадського контролю Національної служби здоров'я України.
  • Працює віцепрезидентом з економіко-політичних досліджень, головою KSE Institute у Київській школі економіки, яку очолює Милованов.

Раніше ми повідомляли, що Данилюк вдарив Милованова на святкуванні свого дня народження. Спочатку радник голови ОП опублікував на своїй сторінці у Facebook спільне фото, а за кілька годин у них стався конфлікт.

Також нагадаємо, Милованов назвав причину бійки з Данилюком.

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