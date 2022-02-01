Джонсон поприветствовал Зеленского кулаком в плечо – видео

Британский премьер прибыл в Киев

Джонсон прибыл на переговоры к Зеленскому / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Украину на переговоры. При встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Джонсон ткнул его кулаком в плечо.

Президент Украины встретил главу британского правительства у входа в Мариинский дворец, куда Джонсон прибыл из аэропорта.

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Джонсон прибыл в Киев обсудить помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

Визит также связан с новым алльянсом Украины с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.

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Зачем Великобритании дружить с Украиной

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что Восточная Европа "фактически оставлена сама на себя, и Британия очень активно и синхронно использует сейчас эту возможность".

"Выход из Евросоюза порождает возобновление неоимперского характера британской внешней политики. Это отвечает ее стратегическим интересам и, в частности, отвечает британскому опыту внешней политики до вступления в ЕС в 70-х годах", – объяснил он.

По словам эксперта, в Киеве стороны могут обсудить "конкретное военно-техническое сотрудничество, которое будет ключевым базовым интересом в этих договоренностях".

Плюсы для Украины

О преимуществах нового союза высказывались эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

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Так, экс-глава МИД Павел Климкин считает, что три страны вместе могут заниматься производством оружия. "Идея такая есть, бритты нам могут помочь. Треугольник – это всегда лучше, чем два", – сказал он.

В свою очередь экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в нынешней ситуации формирование нового политического союза в области безопасности для Украины "является совершенно разумным, естественным и желательным".