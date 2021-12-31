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"Джавелины", но не от США: Украину хотят серьезно вооружить

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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31 декабря, 17:05
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Для передачи военной помощи для Украины необходимо будет еще уладить некоторые моменты с США
Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку Украины
Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Эстонии передаст Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Об этом сообщил начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Эстонии Пеэтер Куймет, передает телерадиокомпания ERR.

По его словам, Эстония уже помогла в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими.

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Из-за концентрации российских военных у границ с Украиной, Эстония увеличит свою поддержку нашей стране.

Пред принятием окончательного решения еще требуется получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс.

Военная помощь Украине

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.

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23 ноября Украина впервые применила в бою на Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. В России, конечно же, отреагировали на это нервно. Министр иностранных дел Сергей Лавров традиционно обвинил Украину в попытке обострить ситуацию на Донбассе.

9 декабря представитель Пентагона Джон Кирби заявил, Украина имеет право где и как угодно использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в целях самообороны.

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