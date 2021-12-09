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Украина имеет право применять Javelin – новое заявление Пентагона

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
9 декабря, 11:21
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Американцы отправят в Украину новую партию боеприпасов и оружия
Джон Кирби не видит проблем с Javelin в Украине. Коллаж "Сегодня"
Джон Кирби не видит проблем с Javelin в Украине. Коллаж "Сегодня"

В США считают, что Украина имеет право где и как угодно использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в целях самообороны.

Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

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Он сообщил, что на этой неделе США отправят в Украину последнюю часть пакета военной помощи на 60 млн долларов. По его словам, в эту партию войдет стрелковое оружие и боеприпасы. Представитель Пентагона заявил, что вся военная помощь может использоваться Украиной по своему усмотрению, но в целях самообороны.

"Мы ожидаем, что Javelin будут использоваться в целях самообороны. Нет никаких географических ограничений на то, где они могут быть использованы внутри Украины. Мы ожидаем, что их будут использовать ответственно и в целях самообороны", – сказал Кирби.

Украина уже стреляет "Джавелинами" на Донбассе?

  • В ноябре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил в интервью западным СМИ, что Украина впервые применила Javelin на Донбассе. Позже глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин подтвердил эту информацию и добавил, что Украина полностью имеет право применять это вооружение для своей защиты.
  • В России, конечно же, отреагировали на это нервно. Министр иностранных дел Сергей Лавров традиционно обвинил Украину в попытке обострить ситуацию на Донбассе.
  • А накануне военный корреспондент Андрей Цаплиенко показал фото в подтверждение, что американские Javelin действительно есть на Донбассе.

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