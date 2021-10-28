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Добкин заявил о "покупке" 20 тысяч голосов под выборы в Харькове

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
28 октября, 20:59
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Перед выборами нарастает накал страстей
В Харькове скоро состоятся выборы
В Харькове скоро состоятся выборы / Фото: Коллаж: Сегодня

Временная городская власть Харькова готовит массовые фальсификации в день выборов. Об этом заявили на странице в Facebook в команде кандидата на должность мэра города Михаила Добкина, пишет "Наш Дом – Харьков".

Сообщается, что к фальсификации выборов приобщат голосующих "на дому".

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"Команде кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина стало известно, что руководству медучреждений поручено увеличить число голосующих на дому путем выдачи справок без учета реальной тяжести заболевания, что будет подтверждаться де-факто фальшивыми справками.

Выдавать их будут тем, кто отдаст голос за Терехова", – говорится в сообщении.

Также у Добкина рассказали о том, что не исключено управление процессом голосования "в ручном режиме".

"Поскольку во всех 605 избирательных комиссиях наибольшее число руководящих должностей получил Терехов. Таким образом, действующей властью готовится план фальсификаций по каждому избирательному участку. Использование "сетки" существенно повлияет на результат, потому что готовится "скупка" 20 тысяч голосов", – говорится в сообщении.

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Михаил Добкин о своем главном конкуренте отзывается пренебрежительно. В интервью для YouTube-канала Klymenko Time политик утверждает, что Терехов не самостоятельный игрок, а им кто-то управляет

"Я не слежу за Тереховым. Он мне по большому счету неинтересен. Он немножко серенький, немножко бледненький, немного седоватый — он безликий. Я слежу за теми, кто им управляет. Это более серьезные люди со своим характером, со своей харизмой. И эти люди надели Терехова на руку, как Петрушку, и из такого кукольного театра, из-за ширмочки, управляют им и процессами, происходящими в Харькове", — прокомментировал Добкин.

Добкин о Терехове

Добкин активно критикует Терехова за его социальные порывы. Временный глава Харькова часто устраивает массовые мероприятия и торжественные открытия в рамках предвыборной кампании, несмотря на карантинные ограничения:

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Рейтинги

Согласно последним результатам соцопроса, проведенного группой "Рейтинг", те жители города, которые уже определились с выбором и собираются голосовать на выборах мэра Харькова, отдают предпочтение и. о. мэра, представителю партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игорю Терехову.

  • 59% опрошенных харьковчан его поддерживают;
  • 29% респондентов не удовлетворены его работой;
  • 53% опрошенных доверяют и. о. мэра;
  • 37% респондентов не доверяют Терехову.

На втором месте оказался самовыдвиженец Михаил Добкин.

  • 33% опрошенных ему доверяют;
  • 27,6% избирателей готовы за него проголосовать;
  • 59% респондентов не доверяют Добкину.

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