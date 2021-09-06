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Децентрализация или сепаратизм? Какие изменения в Конституцию готовит команда президента

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
6 сентября, 10:05
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Договорились практически по всем параметрам, осталось несколько нюансов, говорит Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук: децентрализация является вопросом №1. Фото: коллаж "Сегодня"
Руслан Стефанчук: децентрализация является вопросом №1. Фото: коллаж "Сегодня"

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит изменения в Конституцию страны. Об этом заявил заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью для "РБК-Украина".

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По его словам, децентрализация является вопросом №1, в котором власти выходят на финальный текст.

"Договорились уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов", – сказал нардеп.

В частности: будет ли статус юридического лица у территориальных общин. В условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности гражданским, отметил Стефанчук.

"Как специалист по гражданскому законодательству могу сказать, что у юридических лиц есть такое право, как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус? Это как элементарный пример", – объяснил замглавы Рады.

Разные позиции

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Кроме этого, есть разные позиции по вопросам: оставлять или не оставлять районные советы, является ли глава органом или должностным лицом, потому что "здесь возникает целый ряд проблем относительно наделения его полномочиями".

"Важным является также решение вопросов относительно процедуры роспуска и ряд других. И поэтому нам надо решить эти вопросы, по которым у нас уже высказаны все аргументы. Просто необходимо принять политическое решение", – считает он.

Стефанчук надеется, что до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную раду.

"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря, – Ред.) мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", – говорит он.

По словам Стефанчука, для изменений в Конституцию необходимо две сессии.

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"Это означает, что если мы на этой сессии примем его в первом чтении, то уже в феврале сможем проголосовать за него во втором", – резюмировал он.

  • Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что завершение реформы децентрализацииостается важным вопросом для Верховной Рады, над которым сейчас работают в Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что реформа децентрализации в Украине дала местным бюджетам новые финансовые возможности – сотни миллиардов гривен по всей стране, за которые развернулась серьезная борьба в громадах.

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