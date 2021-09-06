Децентралізація або сепаратизм? Які зміни в Конституцію готує команда президента

Домовилися практично за всіма параметрами, залишилися кілька нюансів, каже Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук: децентралізація є питанням №1. Фото: колаж "Сьогодні"

Команда президента України Володимира Зеленського готує зміни до Конституції країни. Про це заявив заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для "РБК-Україна".

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За його словами, децентралізація є питанням №1, в якому влада виходить на фінальний текст.

"Домовилися вже практично за всіма параметрами, залишилися кілька нюансів", – сказав нардеп.

Зокрема: чи буде статус юридичної особи у територіальних громад. В умовах України юридична особа керується не лише Конституцією, а й іншим законодавством, зокрема цивільним, зазначив Стефанчук.

"Як фахівець із цивільного законодавства можу сказати, що у юридичних осіб є таке право як об'єднання, роз'єднання, злиття. Чи не призведе це до сепаратизму на державному рівні, якщо ми дамо такий статус? Це як елементарний приклад", – пояснив заступник голови Ради.

Різні позиції

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Крім цього, є різні позиції з питань: залишати чи не залишати районні ради, чи є глава органом, або посадовою особою, тому що "тут виникає цілий ряд проблем щодо наділення його повноваженнями".

"Важливим є також вирішення питань щодо процедури розпуску і ряд інших. І тому нам треба вирішити ці питання, за якими у нас вже висловлені всі аргументи. Просто необхідно прийняти політичне рішення", – вважає він.

Стефанчук сподівається, що до кінця вересня законопроєкт буде внесений до Верховної Ради.

"Наразі стоїть питання завершення юридичного шліфування тексту. І я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування (7 грудня – Ред.), ми вже спробуємо це питання на якійсь стадії вирішити", – говорить він.

За словами Стефанчука, для змін до Конституції необхідно дві сесії.

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"Це означає, що якщо ми на цій сесії приймемо його в першому читанні, то вже в лютому зможемо проголосувати за нього в другому", – резюмував він.