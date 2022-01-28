Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Власть События

Цитирует Зеленского и ходит в церковь: чем занимался "слуга" Кузьминых в сети до скандала со взяткой

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 23:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Народного депутата задержали во время получения взятки в размере 558 тыс. грн
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Что известно

В пресс-службе НАБУ сообщили, что народного депутата задержали во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

Реклама

По данным следствия, чиновник получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Интересные факты про нардепа

Народный депутат участвовал во флешмобе со значком украинского флага на аватарке в Facebook. Отметим, что недавно украинцы запустили флешмоб на фоне возможной угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Реклама
Фото – Facebook Сергея Кузьминых

Также нардеп репостил посты с официальной страницы президента Украины Владимира Зеленского:

При этом он также постил фото из церкви. Например, Сергей Кузьминых отмечал, что 23 января в Свято-Михайловском кафедральном соборе г. Житомир были вручены медали "За жертвенность и любовь к Украине" 11 ветеранам и членам семей погибших.

Реклама

Кто такой Кузьминых

Сергей Кузьминых родился в Житомире в 1983 году.

Учился в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по специальности "инженер-системотехник". Позже стал предпринимателем и председателем "Международного благотворительного фонда братьев Кузьминых".

С 2019 года – народный депутат в Верховной Раде IX созыва. Кузьминых является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в парламенте.

Кроме этого, он – брат известного украинского военного, одного из "киборгов" подполковника Олега Кузьминых, который командовал подразделением "киборгов" и 20 января 2015 года попал в плен пророссийских боевиков.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Окно возможностей – открыто". Чего ждать от переговоров "Нормандской четверки" в Берлине Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

161 072

заболело за неделю в Украине

+96%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять