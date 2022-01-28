Цитирует Зеленского и ходит в церковь: чем занимался "слуга" Кузьминых в сети до скандала со взяткой

Народного депутата задержали во время получения взятки в размере 558 тыс. грн

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Что известно

В пресс-службе НАБУ сообщили, что народного депутата задержали во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

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По данным следствия, чиновник получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Интересные факты про нардепа

Народный депутат участвовал во флешмобе со значком украинского флага на аватарке в Facebook. Отметим, что недавно украинцы запустили флешмоб на фоне возможной угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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Фото – Facebook Сергея Кузьминых

Также нардеп репостил посты с официальной страницы президента Украины Владимира Зеленского:

При этом он также постил фото из церкви. Например, Сергей Кузьминых отмечал, что 23 января в Свято-Михайловском кафедральном соборе г. Житомир были вручены медали "За жертвенность и любовь к Украине" 11 ветеранам и членам семей погибших.

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Кто такой Кузьминых

Сергей Кузьминых родился в Житомире в 1983 году.

Учился в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по специальности "инженер-системотехник". Позже стал предпринимателем и председателем "Международного благотворительного фонда братьев Кузьминых".

С 2019 года – народный депутат в Верховной Раде IX созыва. Кузьминых является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в парламенте.

Кроме этого, он – брат известного украинского военного, одного из "киборгов" подполковника Олега Кузьминых, который командовал подразделением "киборгов" и 20 января 2015 года попал в плен пророссийских боевиков.