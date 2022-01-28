Цитує Зеленського і ходить до церкви: чим займався "слуга" Кузьміних у Мережі до скандалу з хабарем

Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України затримали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.
Що відомо
У пресслужбі НАБУ повідомили, що народного депутата затримали під час отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.
За даними слідства, чиновник отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
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Цікаві факти про нардепа
Народний депутат брав участь у флешмобі зі значком українського прапора на аватарці у Facebook. Зазначимо, що недавно українці запустили флешмоб на тлі можливої загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Також нардеп репостив пости з офіційної сторінки президента України Володимира Зеленського:
Водночас він також постив фото з церкви. Наприклад, Сергій Кузьміних зазначав, що 23 січня у Свято-Михайлівському кафедральному соборі м. Житомир було вручено медалі "За жертовність та любов до України" 11 ветеранам та членам сімей загиблих.
Хто такий Кузьміних
Сергій Кузьміних народився у Житомирі у 1983 році.
Навчався у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова за спеціальністю "інженер-системотехнік". Пізніше став підприємцем та головою "Міжнародного благодійного фонду братів Кузьміних".
З 2019 року – народний депутат у Верховній Раді ІХ скликання. Кузьміних є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у парламенті.
До того ж, він – брат відомого українського військового, одного з "кіборгів" підполковника Олега Кузьміних, який командував підрозділом "кіборгів" та 20 січня 2015 року потрапив у полон проросійських бойовиків.