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Чиновник СНБО совершил сделку с матерью на 1,7 млн грн

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 октября, 16:15
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Сделка по продаже имущества состоялась в сентябре
Фото: коллаж "Сегодня!
Фото: коллаж "Сегодня!

Руководитель аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Гербеда продал своей матери недвижимость на сумму около 1,7 миллиона гривен.

Соответствующие данные указаны в электронной декларации о существенных изменениях в имуществе чиновника.

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В документе от 7 сентября 2021 года говорится, что от отчуждения недвижимого имущества Гербеда получил 1 697 755 гривен. Недвижимость у него купила Галина Гербеда, которая является его матерью. При этом в декларации не уточняется, о продаже какой именно недвижимости идет речь.

Отметим, за 2020 год Гербеда задекларировал две квартиры, гараж, дачу, сарай, земельный участок и навес в Киеве стоимостью 1,2 млн гривен.

Что нужно указывать в декларации?

Декларированию подлежат банковские металлы, гривни, доллары и другие валюты. Также указывать в декларации нужно и имущество, которое принадлежит налогоплательщику, в том числе на праве совместной или частичной общей собственности.

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Также декларировать нужно:

  • земельные участки, жилую и нежилую недвижимость, объекты незавершенного строительства;
  • транспортные средства;
  • ювелирные изделия;
  • предметы искусства;
  • антиквариат;
  • драгоценные камни;
  • драгметаллы;
  • ценные бумаги (акции, ОВГЗ), части или паи в имуществе юридических лиц, другие корпоративные права;
  • любые источники получения дивидендов или других видов дохода (например, депозит в банке);
  • права интеллектуальной собственности (изобретения, право собственности на товарные знаки и пр.);
  • памятные монеты и банкноты.

Ранее мы сообщали, что "слуга" Аллахвердиева задекларировала подарок на сумму 5,3 млн гривен и дорогие часы.

Также напомним, скандальной киевской судье подарили квартиру за 1,5 миллиона – СМИ.

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