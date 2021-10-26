Чиновник РНБО здійснив угоду з матір'ю на 1,7 млн грн

Угода з продажу майна відбулася у вересні

Фото: колаж "Сьогодні"

Керівник апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Гербеда продав своїй матері нерухомість на суму близько 1,7 мільйона гривень.

Відповідні дані вказані в електронній декларації про суттєві зміни у майні чиновника.

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У документі від 7 вересня 2021 року йдеться, що від відчуження нерухомого майна Гербеда отримав 1 697 755 гривень. Нерухомість у нього купила Галина Гербеда, яка є його матір'ю. При цьому в декларації не уточнюється, про продаж якої саме нерухомості йдеться.

Зазначимо, за 2020 рік Гербеда задекларував дві квартири, гараж, дачу, сарай, земельну ділянку та навіс у Києві вартістю 1,2 млн гривень.

Що потрібно вказувати у декларації?

Декларуванню підлягають банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Також вказувати у декларації потрібно й майно, що належить платнику податків, у тому числі на праві спільної чи часткової спільної власності.

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Також декларувати потрібно:

земельні ділянки, житлову та нежитлову нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва;

транспорті засоби;

ювелірні вироби;

предмети мистецтва;

антикваріат;

дорогоцінне каміння;

дорогоцінні метали;

цінні папери (акції, ОВДП), частини чи паї у майні юридичних осіб, інші корпоративні права;

будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку);

права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки тощо);

пам'ятні монети та банкноти.

Раніше ми повідомляли, що "слуга" Аллахвердієва задекларувала подарунок на суму 5,3 млн гривень та дорогий годинник.

Також нагадаємо, скандальній київській судді подарували квартиру за 1,5 мільйона – ЗМІ.