Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Чиновник РНБО здійснив угоду з матір'ю на 1,7 млн грн

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 жовтня, 16:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Угода з продажу майна відбулася у вересні
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

Керівник апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Гербеда продав своїй матері нерухомість на суму близько 1,7 мільйона гривень.

Відповідні дані вказані в електронній декларації про суттєві зміни у майні чиновника.

Реклама

У документі від 7 вересня 2021 року йдеться, що від відчуження нерухомого майна Гербеда отримав 1 697 755 гривень. Нерухомість у нього купила Галина Гербеда, яка є його матір'ю. При цьому в декларації не уточнюється, про продаж якої саме нерухомості йдеться.

Зазначимо, за 2020 рік Гербеда задекларував дві квартири, гараж, дачу, сарай, земельну ділянку та навіс у Києві вартістю 1,2 млн гривень.

Що потрібно вказувати у декларації?

Декларуванню підлягають банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Також вказувати у декларації потрібно й майно, що належить платнику податків, у тому числі на праві спільної чи часткової спільної власності.

Реклама

Також декларувати потрібно:

  • земельні ділянки, житлову та нежитлову нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва;
  • транспорті засоби;
  • ювелірні вироби;
  • предмети мистецтва;
  • антикваріат;
  • дорогоцінне каміння;
  • дорогоцінні метали;
  • цінні папери (акції, ОВДП), частини чи паї у майні юридичних осіб, інші корпоративні права;
  • будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку);
  • права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки тощо);
  • пам'ятні монети та банкноти.

Раніше ми повідомляли, що "слуга" Аллахвердієва задекларувала подарунок на суму 5,3 млн гривень та дорогий годинник.

Також нагадаємо, скандальній київській судді подарували квартиру за 1,5 мільйона – ЗМІ.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3772

Євро (€)

30.57

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

142 886

захворіло за тиждень в Україні

+46%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти