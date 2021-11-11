"Было больше денег": сын Разумкова насмешил ответом о папе

По версии сына, Разумков получал больше денег на посту спикера

Сын Разумкова рассказал, что ему больше нравилось в работе отца / Фото: Коллаж: Сегодня

Сыну экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова больше нравилось, когда папа работал главой парламента.

Отвечая на вопрос журналиста, когда было лучше, тогда или сейчас, он сказал, что в тот период у папы была больше зарплата.

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Ребенок сказал, что ему нравилось, "когда папа был главой Верховной Рады, потому что денег было больше".