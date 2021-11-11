"Було більше грошей": син Разумкова насмішив відповіддю про тата

За версією сина, Разумков отримував більше грошей на посаді спікера

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Синові ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова більше подобалося, коли тато працював главою парламенту.

Відповідаючи на запитання журналіста, коли було краще, тоді чи зараз, він сказав, що в той період у тата була більша зарплата.

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Дитина сказала, що їй подобалося, "коли тато був головою Верховної Ради, бо грошей було більше".