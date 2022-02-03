Боевики трясутся от страха! Резников озвучил хорошие новости с Донбасса

Ситуация в зоне ООС контролированная, интенсивность провокаций со стороны российских наемников не высокая. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил министр обороны Алексей Резников.
"На этой неделе один раз был обстрелян населенный пункт – это Светлодарск. Вчера, к сожалению, мы зафиксировали сброс гранаты с БПЛА в пункте пропуска "Гнутово". Как сообщает наша разведка, наблюдается перепуг и психофизическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников из-за российской пропаганды о вторжении в Украину", – сказал он.
По его словам, на сегодняшний день в зоне проведения боевых действий фиксируется уменьшение количества боевых потерь среди украинских военных.
"У нас за 21 день не погиб ни один наш воин. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный, но то уже режим прекращения огня, который начинает работать", – сказал он.
Ситуация в ООС
- За прошедшие сутки, 2 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- Боевики произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", что в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.
- Кроме этого, в направлении Талаковки вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- Недалеко от Песков обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
- Вблизи Водяного Донецкой области открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.