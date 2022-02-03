Боевики трясутся от страха! Резников озвучил хорошие новости с Донбасса

На Донбассе за 21 день боевых действий нет погибших среди украинских военных

Министр обороны Алексей Резников рассказал о ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в зоне ООС контролированная, интенсивность провокаций со стороны российских наемников не высокая. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил министр обороны Алексей Резников.

"На этой неделе один раз был обстрелян населенный пункт – это Светлодарск. Вчера, к сожалению, мы зафиксировали сброс гранаты с БПЛА в пункте пропуска "Гнутово". Как сообщает наша разведка, наблюдается перепуг и психофизическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников из-за российской пропаганды о вторжении в Украину", – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в зоне проведения боевых действий фиксируется уменьшение количества боевых потерь среди украинских военных.

"У нас за 21 день не погиб ни один наш воин. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный, но то уже режим прекращения огня, который начинает работать", – сказал он.

Ситуация в ООС