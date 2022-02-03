Бойовики тремтять від страху! Резніков озвучив хороші новини з Донбасу

Ситуація у зоні ООС контрольована, інтенсивність провокацій з боку російських найманців невисока. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Цього тижня один раз було обстріляно населений пункт – це Світлодарськ. Учора, на жаль, ми зафіксували скидання гранати з БПЛА у пункті пропуску "Гнутове". Наша розвідка спостерігає переляк та психофізичний стан низького рівня серед бойовиків та найманців через російську пропаганду... про українське вторгнення", – сказав він.
За його словами, сьогодні у зоні проведення бойових дій фіксується зменшення бойових втрат серед українських військових.
"У нас за 21 день не загинув жоден наш воїн. Я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Це не ідеальний, але вже режим припинення вогню, який починає працювати", – сказав він.
Ситуація в ООС
- Минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Один з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове"у Донецькій області. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.
- Крім цього, у напрямку Талаківки ворог вів вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- Неподалік н. п. Піски обстріляно позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
- Поблизу Водяного Донецької області російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.