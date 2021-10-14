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Беларусь перестала принимать высланных из ЕС мигрантов

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
14 октября, 08:51
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Ранее власти Литвы, Латвии и Польши объявили режим ЧС из-за наплыва мигрантов с белорусской территории
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Документ вступает в силу сегодня, 14 октября.

Об этом сообщает национальный правовой интернет-портал страны.

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Его подготовили в рамках ответных мер на действия ЕС в отношении Беларуси.

"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", – говорится в документе.

В соглашении определен механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания.

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Реадмиссия – согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.

Миграционный террор

  • В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, завалив эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
  • В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина направила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
  • Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.
  • Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.

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