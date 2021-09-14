Зеркальная демонстрация – почему Украина и НАТО начали проводить новые учения в Одессе

НАТО уделяет особое внимание взаимодействию с Украиной ради безопасности в Черноморском регионе, говорят эксперты

Учения Украины и НАТО – это демонстрация военной силы для России. Фото: коллаж "Сегодня"

С началом совместных российско-белорусских учений Запад-2021 в Одессе стартовали командно-штабные учения Украины и НАТО "Нерушимая устойчивость". Сайт "Сегодня" выяснил, почему военные тренировки начались практически одновременно, а также какую цель преследуют Североатлантический альянс и Украина.

Какие учения проводят в Одессе

13 сентября в Одессе начались командно-штабные учения Украина – НАТО "Нерушимая устойчивость" по защите критической инфраструктуры в Черном море. Как сообщила пресс-служба миссии Украины при Альянсе на своей странице в Twitter, данные тренировки организованы с целью исполнения решения министров иностранных дел стран НАТО и являются составной частью Черноморского пакета в поддержку Украины.

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Вместе с тем Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем официальном сайте сообщил, что специалисты ведомства принимают участие в тренировках, которые продлятся до 17 сентября.

"Проведение учений является составной частью одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решения министров иностранных дел государств-членов Альянса по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе", – заявили в СНБО.

Ведомство также указало, что "Нерушимую устойчивость" проводит украинское правительство совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности при поддержке Высшей морской школы США в рамках платформы Украина – НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне.

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"Цель учений – развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования за счет усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности", – добавили в СНБО.

Специалисты СНБО принимают участие в тренировках / Фото: СНБО

Защита критической инфраструктуры

Военный эксперт, подполковник запаса Сергей Грабский отмечает, что учения проводятся с целью углубления кооперации Украины со структурами НАТО и странами Черноморского бассейна на фоне увеличения агрессивного поведения и присутствия России в Черном море.

"Учения по защите критической инфраструктуры крайне важны. Это защита портов, фарватеров и других объектов, от которых зависит функционирование экономической и политической составляющей жизнедеятельности страны", – объясняет "Сегодня" Грабский.

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По словам эксперта, речь идет об инфраструктуре, которая находится в зоне досягаемости агрессора.

"Если нанесется удар по портам в Болгарии и Румынии – парализуется торговля многих стран. Одесский порт "Южный" является перевалочным пунктом такого химического вещества, как аммиак. Если порт будет атакован, может возникнуть экологическая катастрофа. Но можно даже не уничтожать порты, достаточно ударить по мелководным фарватерам, контролируемым Украиной, чтобы остановить движение кораблей в Черном море", – говорит Грабский.

Зеркальная демонстрация

Эксперт также отмечает, что у учений есть и политическая составляющая.

"Украина и НАТО демонстрируют понимание того, к чему могут привести неадекватные действия Российской Федерации. Это посыл для России – страны готовы использовать общий военный потенциал, чтобы адекватно отреагировать на угрозу", – говорит он.

Сергей Грабский: учения НАТО – это посыл для России / Фото: Facebook

Именно поэтому, по словам Грабского, учения НАТО "Нерушимая устойчивость" начались практически одновременно с совместными учениями России и Беларуси "Запад-2021".

"Это стандартная военная практика. Когда одна сторона начинает проводить учения, вторая принимает зеркальные, демонстрационные меры", – говорит Грабский.

Как пример, подполковник вспомнил, что во время проведения Россией учений "Запад-2017" НАТО организовало свои маневры "Анаконда".

"Тогда Москва отрабатывала переброс больших групп войск. Около 150 тысяч бойцов Россия перебросила в Беларусь за 3-4 месяца. В ответ НАТО переправило из Норвегии в Ливан 60 тысяч солдат за 2 недели. Это было сделано показательно, чтобы Россия поняла – в случае конфронтации НАТО сможет перебросить свои войска быстрее, чем Россия развернет свои силы", – говорит эксперт.

Стратегическая важность

Грабский подчеркивает, что в сегодняшних учениях задействованы командные структуры НАТО и штабное руководство Украины.

"Несмотря на то что Альянс сейчас проводит учения по всему восточному побережью НАТО, он уделяет особое внимание взаимодействию с Украиной. Черноморское направление имеет огромную стратегическую важность", – говорит он.

С ним соглашается и политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Черное море – стратегически важный военно-морской регион, который должен быть в безопасности, учитывая российское присутствие в Крыму", – говорит "Сегодня" политолог.

По его мнению, учения НАТО – это демонстрация военной силы, чтобы у России не было искушения к разного рода военным провокациям и интервенциям.

"Кроме того, учения важны в контексте реализации стратегии строительства военно-морского флота Украины до 2035 года, разрабатываемой СНБО. Однако пока будут строиться корабли, необходимо уже сейчас держать оборону и отрабатывать навыки военно-морских операций, пусть даже они носят тактический характер", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: необходимо уже сейчас держать оборону / Фото: Facebook

Укрепление обороны и границ

Политолог добавил, что сегодня весь мир находится в длительной стратегической паузе, которая заполняется тактическими учениями и военно-техническим обновлением.

"Ставка делается на укрепление обороны и границ. При всех экономических трудностях Украине следует развивать направление обороны и безопасности, учитывая наличие опасного агрессивного соседа – России", – подчеркнул Карасев.

О необходимости развития обороны говорит "Сегодня" и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Российская армия сегодня обеспечена новым современным оружием на 65-75%. У ВСУ, к сожалению, пока лишь 15-20%. Но должен отметить, что средства на обороноспособность начали выделять", – говорит нам Романенко.

Игорь Романенко: ВСУ обеспечены современным вооружением лишь на 15-20% / Фото: Facebook

Как отмечает генерал, Украина может нивелировать преимущество России в качестве и количестве оружия, бронетехники, самолетов и кораблей за счет высокого уровня военной подготовки и слаженности действий с союзниками.

"Поэтому в нашем противостоянии с Россией учения с НАТО очень важны для Украины. В этом году Украина участвует в 7 крупных учениях с иностранными войсками. Чем лучше будет наша подготовка и крепче связь с западными партнерами, тем больше шансов дать достойный ответ противнику", – подытожил Романенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что с 22 по 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей пройдут еще одни стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера с НАТО "Объединенные усилия-2021".

Что известно об учениях

Учения пройдут в три этапа: на первом и втором этапе (22-27 сентября) будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии, на третьем этапе (28-30 сентября) планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров.

Залужный также напомнил, что к проведению стратегических командно-штабных учений будут привлечены военные подразделения пятнадцати стран.

В стратегических командно-штабных учениях примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Танков – до 85 ед.; боевых бронированных машин – до 420 ед.; ракетных и артиллерийских систем (калибром более 100 мм) – до 50 ед.; боевых кораблей (катеров) – до 20 ед.; вертолетов (самолетов) – до 30 ед.

Участие в СКШУ "Объединенные усилия – 2021" будут принимать представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

Ранее мы сообщали, что учения Sea Breeze в Черном море не прошли без провокаций РФ.

Также мы информировали, что с началом совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" на границе с Украиной участились перестрелки на Донбассе.