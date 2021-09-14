Дзеркальна демонстрація – чому Україна і НАТО почали проводити нові навчання в Одесі

НАТО приділяє особливу увагу взаємодії з Україною заради безпеки у Чорноморському регіоні, кажуть експерти

Навчання України та НАТО - це демонстрація військової сили для Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

З початком спільних російсько-білоруських навчань Захід-2021 в Одесі стартували командно-штабні навчання України і НАТО "Незламна стійкість". Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому військові тренування почалися практично одночасно, а також яку мету переслідують Північноатлантичний альянс і Україна.

Які навчання проводять в Одесі

13 вересня в Одесі почалися командно-штабні навчання Україна – НАТО "Незламна стійкість" щодо захисту критичної інфраструктури у Чорному морі. Як повідомила пресслужба місії України при Альянсі на своїй сторінці в Twitter, дані тренування організовані з метою виконання рішення міністрів закордонних справ країн НАТО і є складовою частиною Чорноморського пакета на підтримку України.

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Водночас Рада національної безпеки і оборони України на своєму офіційному сайті повідомила, що фахівці відомства беруть участь у тренуваннях, які триватимуть до 17 вересня.

"Проведення навчань є складовою частиною схваленого у квітні 2019 року у Вашингтоні рішення міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу щодо підтримки України в протистоянні гібридним викликам у Чорноморському регіоні", – заявили в РНБО.

Відомство також вказало, що "Незламну стійкість" проводить український уряд спільно з Центром передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки за підтримки Вищої морської школи США в рамках платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні.

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"Мета навчань – розвиток стійкості системи державних органів України у сфері протидії гібридним загрозам і кризового реагування за рахунок посилення міжвідомчого і цивільно-військового співробітництва, планування і забезпечення готовності", – додали в РНБО.

Фахівці РНБО беруть участь у тренуваннях / Фото: СНБО

Захист критичної інфраструктури

Військовий експерт, підполковник запасу Сергій Грабський зазначає, що навчання проводяться з метою поглиблення кооперації України зі структурами НАТО і країнами Чорноморського басейну на тлі збільшення агресивної поведінки і присутності Росії в Чорному морі.

"Навчання із захисту критичної інфраструктури вкрай важливі. Це захист портів, фарватерів та інших об'єктів, від яких залежить функціонування економічної і політичної складової життєдіяльності країни", – пояснює "Сьогодні" Грабський.

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За словами експерта, йдеться про інфраструктуру, яка перебуває у зоні досяжності агресора.

"Якщо завдасться удар по портах в Болгарії і Румунії – паралізується торгівля багатьох країн. Одеський порт "Південний" є перевалочним пунктом такої хімічної речовини, як аміак. Якщо порт буде атакований, може виникнути екологічна катастрофа. Але можна навіть не знищувати порти, достатньо вдарити по мілководних фарватерах, контрольованих Україною, щоб зупинити рух кораблів у Чорному морі", – каже Грабський.

Дзеркальна демонстрація

Експерт також зазначає, що у навчань є і політична складова.

"Україна і НАТО демонструють розуміння того, до чого можуть призвести неадекватні дії Російської Федерації. Це посил для Росії – країни готові використовувати спільний військовий потенціал, щоб адекватно відреагувати на загрозу", – говорить він.

Сергій Грабський: навчання НАТО – це посил для Росії / Фото: Facebook

Саме тому, за словами Грабського, навчання НАТО "Незламна стійкість" почалися практично одночасно зі спільними навчаннями Росії і Білорусі "Захід-2021".

"Це стандартна військова практика. Коли одна сторона починає проводити навчання, друга приймає дзеркальні, демонстраційні заходи", – каже Грабський.

Як приклад, підполковник згадав, що під час проведення Росією навчань "Захід-2017" НАТО організувало свої маневри "Анаконда".

"Тоді Москва відпрацьовувала перекидання великих груп військ. Близько 150 тисяч бійців Росія перекинула в Білорусь за 3-4 місяці. У відповідь НАТО переправило з Норвегії до Лівану 60 тисяч солдатів за 2 тижні. Це було зроблено показово, щоб Росія зрозуміла – в разі конфронтації НАТО зможе перекинути свої війська швидше, ніж Росія розгорне свої сили", – говорить експерт.

Стратегічна важливість

Грабський підкреслює, що у сьогоднішніх навчаннях задіяні командні структури НАТО і штабне керівництво України.

"Попри те, що Альянс зараз проводить навчання по всьому східному узбережжю НАТО, він приділяє особливу увагу взаємодії з Україною. Чорноморський напрямок має величезну стратегічну важливість", – говорить він.

З ним погоджується і політолог, глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Чорне море – стратегічно важливий військово-морський регіон, який повинен бути в безпеці, з огляду на російську присутність у Криму", – говорить "Сьогодні" політолог.

На його думку, навчання НАТО – це демонстрація військової сили, щоб у Росії не було спокуси до різного роду військових провокацій і інтервенцій.

"Крім того, навчання важливі в контексті реалізації стратегії будівництва військово-морського флоту України до 2035 року, яка розробляється РНБО. Однак поки будуть будуватися кораблі, необхідно вже зараз тримати оборону і відпрацьовувати навички військово-морських операцій, нехай навіть вони носять тактичний характер", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: необхідно вже зараз тримати оборону / Фото: Facebook

Зміцнення оборони і кордонів

Політолог додав, що сьогодні весь світ перебуває у тривалій стратегічній паузі, яка заповнюється тактичними навчаннями і військово-технічним оновленням.

"Ставка робиться на зміцнення оборони і кордонів. За всіх економічних труднощів Україні слід розвивати напрямок оборони і безпеки, враховуючи наявність небезпечного агресивного сусіда – Росії", – підкреслив Карасьов.

Про необхідність розвитку оборони говорить "Сьогодні" і колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава Штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Російська армія сьогодні забезпечена новою сучасною зброєю на 65-75%. У ЗСУ, на жаль, поки лише 15-20%. Але мушу зазначити, що кошти на обороноздатність почали виділяти", – каже нам Романенко.

Ігор Романенко: ВСУ забезпечені сучасним озброєнням лише на 15-20% / Фото: Facebook

Як зазначає генерал, Україна може нівелювати перевагу Росії в якості і кількості зброї, бронетехніки, літаків і кораблів за рахунок високого рівня військової підготовки і злагодженості дій з союзниками.

"Тому в нашому протистоянні з Росією навчання з НАТО дуже важливі для України. Цього року Україна бере участь у 7 великих навчаннях з іноземними військами. Чим кращою буде наша підготовка і міцнішим зв'язок із західними партнерами, тим більше шансів дати гідну відповідь супротивнику", – підсумував Романенко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що з 22 по 30 вересня 2021 року на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів пройдуть ще одні стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру з НАТО "Об'єднані зусилля-2021".

Що відомо про навчання

Навчання пройдуть у три етапи: на першому і другому етапі (22-27 вересня) будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройній агресії, на третьому етапі (28-30 вересня) планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів.

Залужний також нагадав, що до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи п'ятнадцяти країн.

В стратегічних командно-штабних навчаннях візьмуть участь до 12 500 людей і понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.

Танків – до 85 од.; бойових броньованих машин – до 420 од.; ракетних і артилерійських систем (калібром понад 100 мм) – до 50 од.; бойових кораблів (катерів) – до 20 од.; вертольотів (літаків) – до 30 од.

Участь в СКШН "Об'єднані зусилля – 2021" братимуть представники збройних сил Великобританії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

Раніше ми повідомляли, що навчання Sea Breeze у Чорному морі не пройшли без провокацій РФ.

Також ми інформували, що з початком спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2021" на кордоні з Україною почастішали перестрілки на Донбасі.