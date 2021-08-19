В Україні до 2035 року побудують великий військовий флот: Зеленський озвучив плани

Президент розповів, що планується побудувати в Україні в найближчі роки – будуть навіть підводні човни

Зеленський обіцяє Україні відродження ВМФ. Колаж "Сьогодні"

Україна має намір до 2035 року реалізувати стратегію розвитку військово-морського флоту, а для будування кораблів вже створюється відповідна інфраструктура.

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Про це розповів в інтерв'ю українським журналістам з Криму президент Володимир Зеленський.

За його словами, до 2035 року планується побудувати великий флот: перший етап ми будемо бачити в реальності до 2024 року, дугий – до 2030 року, третій – до 2035 року. Він зазначив, що вже створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. На черзі – розвиток військово-морських баз.

"Першою будуватиметься (військово-морська база. – Ред.) у Бердянську. Ідея – в підтримці цього проекту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проекту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з президентом США, і це (розбудова Військово-морських сил України. – Ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною "Кримської платформи", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного і Азовського морів.

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"Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", – додав він.

Стратегія розвитку ВМС України

За створення військово-морського флоту України взялися ще у 2018 році, коли почали розробляти стратегію розвитку ВМС до 2035 року. Один з напрямків – концепція так званого "москитного флоту", що складається з великої кількості маленьких, але добре озброєних катерів. У цю концепцію вписується і прийняття на озброєння американських катерів типу Islands.

Особливо актуальним легкий і мобільний флот є в можливому бою в Азовському морі: через його маленьку глибину, наприклад, великі кораблі РФ не зможуть там нормально діяти, на відміну від легких українських катерів.

Але навіть така тактика не допоможе українському "москітному флоту", якщо на кораблях не буде певного озброєння. Військові і експерти сходяться на думці, що катери необхідно озброювати ракетами, наприклад, "Нептунами".

Нагадаємо, раніше Україна і Велика Британія підписали важливий військовий договір на 1,6 мільярда доларів, які підуть на український флот.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, як "москітний флот" України змінить баланс сил між Росією і НАТО. Сайт "Сьогодні" дізнався, які кораблі буде будувати Україна з Великою Британією.