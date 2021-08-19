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В Україні до 2035 року побудують великий військовий флот: Зеленський озвучив плани

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
19 серпня, 12:12
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Президент розповів, що планується побудувати в Україні в найближчі роки – будуть навіть підводні човни
Зеленський обіцяє Україні відродження ВМФ. Колаж "Сьогодні"
Зеленський обіцяє Україні відродження ВМФ. Колаж "Сьогодні"

Україна має намір до 2035 року реалізувати стратегію розвитку військово-морського флоту, а для будування кораблів вже створюється відповідна інфраструктура.

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Про це розповів в інтерв'ю українським журналістам з Криму президент Володимир Зеленський.

За його словами, до 2035 року планується побудувати великий флот: перший етап ми будемо бачити в реальності до 2024 року, дугий – до 2030 року, третій – до 2035 року. Він зазначив, що вже створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. На черзі – розвиток військово-морських баз.

"Першою будуватиметься (військово-морська база. – Ред.) у Бердянську. Ідея – в підтримці цього проекту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проекту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з президентом США, і це (розбудова Військово-морських сил України. – Ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною "Кримської платформи", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного і Азовського морів.

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"Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", – додав він.

Стратегія розвитку ВМС України

  • За створення військово-морського флоту України взялися ще у 2018 році, коли почали розробляти стратегію розвитку ВМС до 2035 року. Один з напрямків – концепція так званого "москитного флоту", що складається з великої кількості маленьких, але добре озброєних катерів. У цю концепцію вписується і прийняття на озброєння американських катерів типу Islands.
  • Особливо актуальним легкий і мобільний флот є в можливому бою в Азовському морі: через його маленьку глибину, наприклад, великі кораблі РФ не зможуть там нормально діяти, на відміну від легких українських катерів.
  • Але навіть така тактика не допоможе українському "москітному флоту", якщо на кораблях не буде певного озброєння. Військові і експерти сходяться на думці, що катери необхідно озброювати ракетами, наприклад, "Нептунами".

Нагадаємо, раніше Україна і Велика Британія підписали важливий військовий договір на 1,6 мільярда доларів, які підуть на український флот.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, як "москітний флот" України змінить баланс сил між Росією і НАТО. Сайт "Сьогодні" дізнався, які кораблі буде будувати Україна з Великою Британією.

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