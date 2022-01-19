"Просто чучело". Министр обороны Британии обвинил Путина в тотальной лжи о НАТО и подмене понятий

Кремль пропагандирует политику "Разделяй и властвуй", уверен Бен Уоллес

Бен Уоллес: "Кремлю угрожает не диспозиция сил НАТО, а невозможность реализации амбиций Путина"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин лжет, заявляя об агрессивных намерениях НАТО и подменивает понятия, вспоминая историю России и Украины. В чем же не прав российский лидер и почему Британия активно помогает Украине?

"Соломенный человек" на английском, а на русском – чучело

Президент Владимир Путин лжет о НАТО, чтобы оправдать агрессию РФ против Украины. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в статье, опубликованной на сайте правительства 17 января.

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"Я уже сбился со счета, сколько раз мне приходилось объяснять значение английского термина straw man ("соломенный человек", "подмена тезисов", обман, чучело. Это все примеры синонимического ряда – Ред.) своим европейским союзникам. Потому что самый лучший, живой пример подмены тезисов на сегодняшний день – это заявление Кремля, что НАТО, мол, угрожает России", – отметил Уоллес.

Одним из примеров "подмены тезизов" чиновник назвал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что "США готовят провокации с применением химического оружия на востоке Украины".

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Абсурдные обвинения России

Уоллес подчеркнул, что обвинения России в том, что НАТО готовит какое-либо нападение или провокацию – абсурдно, так как:

НАТО – оборонная организация по своей сути. В основе Альянса лежат обязательства прийти на помощь союзникам, если они подвергаются нападению;

бывшие советские республики никто не "включал" в состав НАТО, они вступили туда по своему желанию;

утверждения, что НАТО стремится окружить Россию, безосновательны. Только пять из тридцати союзников Альянса имеют с РФ общую границу, только 1/16 часть границ России примыкает к странам-членам Альянса.

Разделяй и властвуй

По мнению министра, Кремлю угрожает не диспозиция сил НАТО, а невозможность реализации амбиций Путина относительно объединения россиян и украинцев, о чем он часто говорит. Именно этим желанием президент РФ хочет оправдать нападение на Украину или принудительно присоединить нашу страну.

"Статья Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев" полностью игнорирует желания граждан Украины, но в то же время возрождает тот же тип этнонационализма, который существовал в Европе на протяжении веков", – уверен Уоллес.

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Министр также отмечает, что вышеприведенная статья российского президента содержит три главных основополагающих тезиса:

Запад стремится разделять постсоветские страны, чтобы "управлять" Россией. Все, кроме единой нации Великороссии, Малороссии и Белороссии в формате 17 века, является искусственной конструкцией и противоречит желаниям одного народа, с единым языком и церковью. Каждый, кто не согласен с этим, тот враг России.

"Никто не желает управлять Россией. Что касается Украины, то сама Россия признала ее суверенитет как независимого государства и гарантировала ее территориальную целостность, подписав не только Будапештский меморандум в 1994 году, Определение политики, как "разделяй и властвуй" лучше всего подходит Москве, а не НАТО", – иронично замечает Уоллес.

Министр также отмечает, что утверждение Путина о том, что Украина – это Россия, а Россия – это Украина, представлено не так, как есть на самом деле.

"Украина существовала отдельно от России гораздо дольше в своей истории, чем вместе с ней", – объясняет он.

Бен Уоллес: "Кремль, а не Запад, пропагандирует разделение в Украине и ряде других стран Европы", Фото: eadaily.com

Манипуляции Путина

Политолог Игорь Петренко отмечает, что официальные заявления представителей оборонных и внешнеполитических ведомств России, а также президента Путина часто манипулятивные.

"Россия постоянно подменивает понятия, чтобы показать ситуацию не такой, какая она есть на самом деле. Заявляет, что Украина – братская страна, но тут же игнорирует ее желание самостоятельно двигаться по направлению к Западу", – говорит "Сегодня" Петренко.

Обвинения НАТО в агрессивной политике эксперт также считает нелогичными.

"Такие заявления больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию России, для тех ее граждан, кто не знает, что задача Североатлантического альянса – это защита ее членов, но никак не нападения на другие страны", – отмечает Петренко.

Игорь Петренко: "Россия постоянно подменивает понятия" / Фото: Facebook

В чем интерес Британии

Как отмечает политолог, получить такого союзника, как Великобритания, для Украины очень выгодно, однако у Британии также есть свой интерес в сближении с Украиной.

"Великобритания вышла из Евросоюза и пытается стать лидером Европы, показать Западу свое могущество без ЕС. Сотрудничая сегодня с Украиной, Турцией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Казахстаном и другими странами, Великобритания готовит будущий оплот из объединенных вокруг себя государств. Тем не менее для Украины данное сотрудничество с Британией может быть очень успешным в ее противостоянии с Россией", – подытожил Петренко.

Отметим, что статья Бена Уоллеса была опубликована в тот же день, когда британские самолеты доставили в Украину партию противотанкового оружия для защиты от агрессии РФ.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, чем Украина интересна Британии, продолжится ли партнерство в 2022 году, и что может помешать сотрудничеству двух государств.