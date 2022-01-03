Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Власть Подробности

1 млрд фунтов и "владычество" Черным морем – чего ждать Украине от дружбы с Британией в 2022 году

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 06:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Между двумя странами может начаться новый этап отношений
Борис Джонсон и Владимир Зеленский заключили Соглашение о стратегическом партнерстве. Фото: коллаж "Сегодня"
Борис Джонсон и Владимир Зеленский заключили Соглашение о стратегическом партнерстве. Фото: коллаж "Сегодня"

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. На протяжении 2021 года отношения между двумя странами развивались довольно продуктивно. Украина и Великобритания заключали соглашения о морском флоте, строили военные корабли и обсуждали упрощение визового режима. Сайт "Сегодня" выяснил, продолжится ли партнерство в 2022 году, чем Украина интересна Британии и что может помешать сотрудничеству двух государств.

Миллиарды для Украины

В 2022 году Британия продолжит экономическое сотрудничество и выделит дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов на реализацию торговых и инвестиционных проектов из Украины.

Реклама

"Привлечение этих средств к ранее анонсированным 2,5 млрд фунтов стерлингов создаст новые возможности для украинской экономики и бизнеса, а также повысит благосостояние украинских граждан", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Министр также напомнил, что Владимир Зеленский и Борис Джонсон заключили историческое Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое открыло новый этап отношений между Украиной и Великобританией. Кроме того, Кулеба отметил практическую помощь Соединенного Королевства в сфере развития обороноспособности нашего государства, в частности его военно-морских сил.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский заключили историческое Соглашение о политическом сотрудничестве
Борис Джонсон и Владимир Зеленский заключили историческое Соглашение о политическом сотрудничестве / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Клуб партнеров

По мнению дипломата, чрезвычайного и полномочного посла Украины Юрия Костенко, 2022 год станет плодотворным для отношений Украины и Великобритании.

"Британия очень важный партнер для Украины. В 2021 году мы значительно ощутили ее поддержку. В 2022 году партнерство должно усилиться", – говорит "Сегодня" Костенко.

По его словам, Украине следовало бы инициировать создание некого клуба стран-партнеров, в который необходимо пригласить Великобританию, США, Канаду и Польшу.

"С такими союзниками можно сдерживать агрессию России, не вступая в НАТО", – уверен дипломат.

Юрий Костенко: "Украине следовало бы инициировать создание клуба стран-партнеров с Великобританией, США, Канадой и Польшей". Фото: liga.net
Юрий Костенко: "Украине следовало бы инициировать создание клуба стран-партнеров с Великобританией, США, Канадой и Польшей". Фото: liga.net

Реклама

Помощь ради статуса

Политолог Алексей Якубин отмечает, что, помогая Украине, Великобритания пытается укрепить свои позиции в Европе.

"После выхода страны из ЕС лидерами в Европе стали Германия и Франция. Британии пришлось ориентироваться на США. Активизируясь в решении украинских проблем и вклиниваясь в глобальные дискуссии, Лондон пытается показать Евросоюзу свою значимость", – объясняет Якубин.

Алексей Якубин: "Помогая Украине, Великобритания пытается укрепить свои позиции в Европе"
Алексей Якубин: "Помогая Украине, Великобритания пытается укрепить свои позиции в Европе" / Фото: Facebook

Политолог Игорь Петренко также считает, что в 2022 году партнерство Украины и Великобритании будет усиливаться.

"Для Украины плюс в том, что Борис Джонсон заинтересован вернуть Великобритании статус мощного европейского государства и для этого будет помогать Украине", – говорит нам Петренко.

Коалиция с Турцией

Кроме того, по словам политолога, обе страны плотно коммуницируют с Турцией по ряду важных экономических и оборонных вопросов.

"В 2022 году сотрудничество может увеличиться и превратиться в сильную коалицию", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "Сотрудничество с Британией и Турцией может превратиться в сильную коалицию"
Игорь Петренко: "Сотрудничество с Британией и Турцией может превратиться в сильную коалицию" / Фото: Facebook

Что может помешать

Политолог Вадим Карасев отмечает, что Великобритания заинтересована в Украине, так как хочет получить более свободный доступ к Черному морю.

"Британия считает себя "владычицей морей". Если США и НАТО пойдут на уступки Кремлю и окончательно откажут Украине в членстве в Альянсе, это будет означать, что Украину с ее Черным морем фактически отдадут России. Следовательно, интерес Великобритании к Украине пропадет и наши отношения могут ухудшиться. Возможно, развязка таких событий произойдет в 2022 году", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Британия хочет получить более свободный доступ к Черному морю"
Вадим Карасев: "Британия хочет получить более свободный доступ к Черному морю" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным, что Лондон и его союзники отправят войска в Украину в случае российского вторжения.

Также мы информировали, что в ближайшее время Великобритания не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", хотя и выступает против его запуска.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
2 января. Платон Симиренко. 201 год назад родился человек уникальной судьбы, прошедший путь от крепостного крестьянина до мультимиллионера. Предприниматель, меценат, украинский патриот… А еще в честь него назван знаменитый сорт яблок - Ренет Симиренко.
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

29 414

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять