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Путин на пороге, союз на троих с Украиной и судьба Донбасса в Берлине: что ждет нас в феврале

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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2 февраля, 18:03
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Рассказываем, какие политические события произойдут в Украине в феврале 2022 года
В феврале 2022 года появится союз трех государств, в Берлине будет решаться судьба Донбасса, а угроза вторжения России не снизится. Фото: коллаж "Сегодня"
В феврале 2022 года появится союз трех государств, в Берлине будет решаться судьба Донбасса, а угроза вторжения России не снизится. Фото: коллаж "Сегодня"

В феврале 2022 года украинцев ждет ряд важных политических событий, каждое из которых может стать судьбоносным для нашей страны. С кем проведет переговоры Зеленский, вступит ли Украина в новый союз государств, как решится судьба Донбасса и нападет ли Путин?

Визит премьеров Британии и Польши

Последний месяц зимы для украинской дипломатии начался довольно активно. 1 февраля в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и также ожидается приезд премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. При этом британский премьер даже отменил свой визит в Японию "из-за напряженной ситуации вокруг Украины".

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Отметим, что на фоне угрозы вторжения России в Украину Лондон стал самым активным европейским союзником нашей страны. Он поддерживает Украину на дипломатическом уровне, оказывает мощную финансовую и военную поддержку. Великобритания уже отправила в нашу страну 2000 переносных противотанковых ракет NLAW и 30 инструкторов для обучения бойцов ВСУ, а также угрожает жесткими санкциямипрезиденту РФ Владимиру Путину и российским олигархам в случае вторжения в Украину.

В Киев прибывают премьеры-министры Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий. Фото: politics.comments.ua
В Киев прибывают премьеры-министры Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий. Фото: politics.comments.ua

Союз "Украина – Польша – Британия"

22 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон работает над развитием союза "Украина – Польша – Великобритания".

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Политолог Вадим Карасев считает, что Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий, во время своего визита в Киев, подпишут с Владимиром Зеленским декларацию о создании нового союза трех стран.

"Великобритания делает ставку на союзничество с Восточной Европой, которая в свою очередь больше доверяет Лондону, чем Парижу и Берлину. Судя по всему, Украина в этот новый блок войдет одной из первых", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Украина в этот новый блок войдет одной из первых"
Вадим Карасев: "Украина в этот новый блок войдет одной из первых" / Фото: Facebook

Планы по созданию нового объединения Украины с двумя европейскими странами подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал во время открытия новой сессии Верховной Рады.

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"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", – заявил Зеленский.

Геополитическая карта возможной линии Лондон – Варшава – Киев. Фото: Council on Geostrategy
Геополитическая карта возможной линии Лондон – Варшава – Киев. Фото: Council on Geostrategy

Визит президента Турции

Также крайне важным и перспективным для Украины событием февраля станет визит в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер планирует посетить столицу Украины 3 февраля – в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом.

По данным турецких СМИ, Эрдоган отправится в Украину с большой делегацией. С Владимиром Зеленским он будет председательствовать на 10-м заседании Стратегического совета. Ожидается, что по итогам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. В частности, это соглашения оборонного характера. Есть перспективы подписания Соглашения о зоне свободной торговли, благодаря которому объемы торговли между Украиной и Турцией могут увеличиться в разы.

После визита в Украину, Эрдоган проведет переговоры с Владимиром Путиным, который уже принял приглашение – посетить Турцию.

Напомним, что Эрдоган предлагал Украине и России стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, а также советовал Стамбул как площадку для встреч. Возможно, именно в феврале будет развязка этого трека.

Президент Турции Эрдоган планирует посетить Киев 3 февраля. Фото: anna-news.info
Президент Турции Эрдоган планирует посетить Киев 3 февраля. Фото: anna-news.info

Нормандская встреча

В феврале Украину также ждут очередные переговоры в "нормандском формате". Советники лидеров Украины, России, Германии, и Франции встретятся в Берлине, где озвучат свои новые предложения относительно совмещения украинского и российского видений реализации Минских соглашений.

Политолог Алексей Якубин отмечает, что стороны могут обсудить вопросы особого статуса Донбасса, амнистии жителей ОРДЛО и уголовного преследования подозреваемых в военных преступлениях, выборов на неподконтрольных территориях и обмена пленными.

"Если советники лидеров на переговорах в Берлине достигнут консенсуса, то возможно, что следующие переговоры проведут уже сами лидеры стран, которые смогут легитимизировать предварительные соглашения участников встречи в Берлине. Берлин может стать подготовкой к переговорам глав государств "Нормандской четверки", – говорит "Сегодня" Якубин.

Именно февраль станет месяцев, в котором мы узнаем: будет ли встреча лидеров стран-участниц "нормандской встречи" в ближайшем будущем?

В "нормандской встрече" участвовали Йенс Плетнер, Андрей Ермак, Дмитрий Козак и Эммануэль Бонн. Фото: коллаж "Сегодня"
В "нормандской встрече" участвовали Йенс Плетнер, Андрей Ермак, Дмитрий Козак и Эммануэль Бонн. Фото: коллаж "Сегодня"

Дипломатическая активность между Украиной и США

В феврале продолжится коммуникация между Киевом и Вашингтоном. Информация в СМИ о якобы напряженных отношений Банковой с Администрацией Байдена из-за разногласий относительно угрозы вторжения России привела в смятение граждан Украины и мировое сообщество в целом. Вероятно, в ближайшие дни США и Украина обсудят новую стратегию в отношении российской агрессии.

Тем временем США уже разработали новые пакеты санкций против России в случае открытого вторжения в Украину армии РФ. Данные меры нацелены на российскую элиту и членов их семей, поскольку они тесно связаны с Западом.

В феврале продолжится коммуникация между Киевом и Вашингтоном. Фото: ukrinform
В феврале продолжится коммуникация между Киевом и Вашингтоном. Фото: ukrinform

Мюнхенская конференция безопасности

В этом году конференция пройдет 18 – 20 февраля в очном формате в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене (Германия). Она станет 58-й по счету. В прошлом году мероприятие прошло в дистанционном формате. Пока не известно, какие страны будут в ней участвовать, но очевидно, что темы глобальной безопасности и ситуации на границах с Украиной станут ключевыми.

Известно, что президент России Владимир Путин не собирается принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В то же время спикер Путина не рассказал, кто будет представлять Россию на конференции. В 2019 и 2020 году РФ на мероприятии представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Темы глобальной безопасности и ситуации на границах с Украиной станут ключевыми на Мюнхенской конференции безопасности. Фото: securityconference.de
Темы глобальной безопасности и ситуации на границах с Украиной станут ключевыми на Мюнхенской конференции безопасности. Фото: securityconference.de

Стоит ли ожидать вторжения России в феврале

По мнению политиков и военных существует малая вероятность вторжения российской армии в Украину в феврале. При этом угроза полномасштабной войны в ближайшем будущем все еще присутствует.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, вторжение России в Украину не является неизбежным, так как существует возможность деэскалации ситуации путем дипломатии. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Североатлантический Альянс быть готовым к худшему сценарию.

"Мы видим, что наращивание продолжается, все больше и больше войск с артиллерией, бронированным транспортом, боеприпасами, дополнительным топливом. Теперь мы видим увеличение российского присутствия в Беларуси. Мы видим самолеты, вертолеты. Все это вместе делает период выжидания все короче", – сказал Столтенберг.

Йенс Столтенберг: "Наращивание продолжается, все больше". Фото: https: aa.com.tr
Йенс Столтенберг: "Наращивание продолжается, все больше". Фото: https: aa.com.tr

Украинский политолог Игорь Петренко считает, что повода для серьезных опасений относительно вторжения России в феврале нет.

"В случае войны с Украиной, Москву ждут серьезные последствия. Европа уже поддержала США. Санкции объединенного Запада нанесут сокрушительный удар по экономике РФ. Путин на это не пойдет", – резюмировал Петренко.

Игорь Петренко: "В случае войны с Украиной, Москву ждут серьезные последствия"
Игорь Петренко: "В случае войны с Украиной, Москву ждут серьезные последствия" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США разработали новые пакеты санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Данные меры нацелены на российскую элиту и членов их семей, которые тесно связаны с Западом.

Также мы информировали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что инициатива американских сенаторов о введении жестких санкций против России "может разорвать отношения Москвы и Вашингтона".

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