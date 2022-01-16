"Отступать некуда. На кону – жизнь Путина": к чему приведет ультиматум Москвы по Украине

Эксперты говорят, что происходит перестройка миропорядка

Владимир Путин. / Фото: Коллаж: Сегодня

18 сценариев США по ответу на вторжение России в Украину – это работа на опережение.

Об этом заявил дипломат Руслан Осипенко в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

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"И так дают сигнал России о том, что они знают российские планы, а также то, что эти планы проделаны, 18 сценариев существуют и ответ будет в любом случае на любую форму атаки на Украину – будь то кибератака или " горячая фаза войны... В дипломатии это называется угроза действием", – сказал он.

"Путину некуда отступать"

По его мнению, если говорить о недавних кибератаках в Украине, то если общая группа специалистов по кибербезопасности точно определит, что это был российский след, то будут последствия для России 100%:

"Так и начинается "горячая" фаза войны. Сначала расшатывается внутриполитическая ситуация, делается блекаут, выключается электроэнергия для всей страны или отдельных крупных индустриальных городов, затем заходят прокси-группы и вооруженные силы".

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По словам дипломата, Россия собственноручно создала такую ситуацию, так подняла ставки, что отступать некуда.

"Либо она будет провоцировать гибридную агрессию против Украины, либо Путин потеряет власть – может, и жизнь, потому что в России вертикаль замыкается на одного человека. Это чревато ему физической расправой.

Поэтому ему некуда отступать – он не отпустит Украину… Путин будет провоцировать, но это будут замаскированные формы – под Беларусь, ОДКБ, чтобы уменьшить давление санкций на Россию".

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"Ведется подковерная игра"

В то же время политолог Олег Постернак отметил на телеканале "Украина 24", что эти 18 сценариев США не продемонстрировали Украине.

"В мире в данный момент происходит перестройка миропорядка. После того как США вывела армию из Афганистана, в мире мелькнуло мнение, что американцы слабы. Это разгоняет желание Путина. В России существуют верхушка, которая не есть сторонницей каких-либо военных действий. Но существуют верхушка силовая", – сказал он.

Кроме этого, политолог отметил, что в последние месяцы президент России проводит время с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который является приближенным чиновником в путинской иерархии:

"Может, ведется какая-нибудь подковерная игра. И каждая из групп у власти Путина демонстрирует свою эффективность, вроде бы подчеркивает свою важность, в том числе благодаря тревожной военной ситуации, которая в данный момент существует".

"Путин начал вторую "холодную" войну"

В свою очередь российский журналист Роман Попков на телеканале "Украина 24" указал, что в российских медиа, на федеральных каналах очень много говорится про санкции:

"Достаточно смешно видеть, как вся эта путинская псевдопатриотическая публика кричит в один голос: "А у Китая не хуже, у китайцев будем покупать!". Вот такой выворот русского патриотизма – готовность пойти в Китай на поклон. Это угроза для Кремля. И весной 2014 года это был серьезный тест на верность для элит... Теперь это будет очередной тест на верность. Я не думаю, что Путин слишком хочет данный тест устраивать".

По его словам, важно понимать, что Путин начал вторую "холодную" войну:

"Он ее ведет в принципе с весны 2014 года, она продолжается, но в данный момент наступила драматическая фаза. Основная масса окружения Владимира Путина – это люди, сформировавшиеся в 90-х годах, это бизнес-элиты, авторитетные бизнесмены, не романтики и не завоеватели.

Но существуют другая группа – это офицеры госбезопасности, в основном группируемые вокруг Совета безопасности, люди, которые плохо дружат с реальностью... И вот, к сожалению, Путин все больше прислушивается к этой небольшой, но влиятельной группировке".

Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного воздействия на Москву. в случае, если власти РФ решятся на полномасштабное вторжение в Украину.

Соединенные Штаты в очередной раз подчеркнули, что Россия поплатится в случае попытки напасть на Украину.

По словам замгоссекретаря США, Вашингтон до сих пор хочет урегулировать проблему с помощью дипломатического диалога, в в то же время уже разработаны планы действий на разные случаи, в тому числі и на случай российской агрессии.