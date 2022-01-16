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"Відступати немає куди. На кону – життя Путіна": до чого призведе ультиматум Москви щодо України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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16 січня, 20:52
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Експерти кажуть, що відбувається перебудова світопорядку
Володимир Путін.
Володимир Путін. / Фото: Колаж: Сьогодні

18 сценаріїв США щодо відповіді на вторгнення Росії в Україну – це робота на випередження.

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Про це заявив дипломат Руслан Осипенко в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"І так дають сигнал Росії про те, що вони знають російські плани, а також те, що ці плани пророблені, 18 сценаріїв є і відповідь буде в будь-якому разі на будь-яку форму атаки на Україну – чи то кібератака, чи то "гаряча" фаза війни... В дипломатії це називається "загроза дією", – сказав він.

"Путіну нікуди відступати"

На його думку, якщо говорити про нещодавні кібератаки в Україні, то якщо спільна група фахівців із кібербезпеки точно визначить, що це був російський слід, то будуть наслідки для Росії 100%:

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"Так і розпочинається "гаряча" фаза війни. Спочатку розхитується внутрішньополітична ситуація, робиться блекаут, вимикається електроенергія для всієї країни чи окремих великих індустріальних міст, а потім заходять проксі-групи та збройні сили".

За словами дипломата, Росія власноруч створила таку ситуацію, так підняла ставки, що відступати немає куди.

"Або вона провокуватиме гібридну агресію проти України, або Путін втратить владу – може, і життя, бо в Росії вертикаль замикається на одну особу. Це загрожує йому фізичною розправою.

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Тому йому нікуди відступати – він не відпустить Україну... Путін буде провокувати, але це будуть замасковані форми – під Білорусь, ОДКБ, щоб зменшити тиск санкцій на Росію".

"Ведеться якась підкилимна гра"

Водночас політолог Олег Постернак зауважив на телеканалі "Україна 24", що ці 18 сценаріїв США не продемонстрували Україні.

"У світі зараз відбувається перебудова світопорядку. Після того, як США вивела армію з Афганістану, у світі промайнула думка, що американці слабкі. Оце розганяє бажання Путіна. У Росії є верхівка, яка не є прихильницею будь-яких воєнних дій. Але є верхівка силова", – сказав він.

Крім цього, політолог зазначив, що в останні місяці президент Росії проводить час із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який є наближеним чиновником у путінській ієрархії:

"Може, ведеться якась підкилимна гра. І кожна з груп при владі Путіна демонструє свою ефективність, начебто підкреслює свою важливість, в тому числі завдяки тривожній воєнній ситуації, яка зараз є".

"Путін розпочав другу "холодну" війну"

Своєю чергою російський журналіст Роман Попков на телеканалі "Україна 24" вказав, що в російських медіа, на федеральних каналах дуже багато розмов про санкції:

"Досить кумедно бачити, як вся ця путінська псевдопатріотична публіка кричить в один голос: "А у Китаю не гірше, у китайців купуватимемо!". Ось такий виворот російського патріотизму – готовність піти до Китаю на уклін. Це загроза значна для Кремля. І навесні 2014 року це був серйозний тест на вірність для еліт... Тепер це буде черговий тест на вірність. Я не думаю, що Путін занадто хоче цей тест влаштовувати".

За його словами, важливо розуміти, що Путін розпочав другу "холодну" війну:

"Він її веде в принципі з весни 2014 року, вона продовжується, але зараз настала така драматична фаза. Основна маса оточення Володимира Путіна – це люди, які сформувалися у 90-ті роки, це бізнес-еліти, авторитетні бізнесмени, не романтики та завойовники.

Але є інша група – це офіцери держбезпеки в основному, що групуються навколо Ради безпеки, люди, які погано дружать із реальністю... І ось, на жаль, Путін все більше прислухається до цього невеликого, але впливового угруповання".

Нагадаємо, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Сполучені Штати вчергове наголосили, що Росія поплатиться у разі спроби напасти на Україну.

За словами заступниці держсекретаря США, Вашингтон досі хоче врегулювати проблему за допомогою дипломатичного діалогу, водночас вже розроблені плани дій на різні випадки, зокрема й на випадок російської агресії.

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