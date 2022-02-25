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Обстрел Украины из РСЗО "Смерч": что это за оружие и как определить ракету по звуку

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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25 февраля, 11:50
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Во время вторжения в Украину армия РФ использует авиацию, беспилотники и реактивные залповые системы огня "Смерч"
РСЗО«Смерч» была разработана в СССР в 1986 году, на вооружение принята в 1989 году. Фото: коллаж "Сегодня"
РСЗО«Смерч» была разработана в СССР в 1986 году, на вооружение принята в 1989 году. Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 24 февраля, Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Населенные пункты страны подверглись массированным ракетно-бомбовым ударам и артиллерийским обстрелам. Чем стреляет армия РФ, как распознать ракеты по звуку и какими орудиями отвечает ВСУ?

По данным Генштаба ВСУ, противник использует авиацию, ударные беспилотники и реактивные залповые системы огня "Смерч".

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Что такое РСЗО "Смерч"

9К58 "Смерч" – российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм была разработана в СССР в 1986 году, на вооружение принята в 1989 году. Артиллерийская часть монтируется на шасси грузового автомобиля МАЗ-79111 или МАЗ-543М.

Подготовка "Смерча" к бою после получения целеуказания занимает 3 минуты; полный залп производится в течение 38 секунд. После стрельбы батарея готова к маршу через одну минуту.

Заряжены "Смерчи" 300-милиметровыми реактивными снарядами с кассетной головной частью с осколочными боевыми элементами. В частности: 72 боевых элемента, несущих по 96 готовых тяжелых осколков, предназначенных для поражения небронированной техники, и по 360 готовых легких осколков, предназначенных для поражения живой силы противника в местах их сосредоточения; всего – до 32 832 осколков.

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Реактивная система залпового огня "Смерч" Фото: war-book.ru
Реактивная система залпового огня "Смерч" Фото: war-book.ru

Площадь поражения элемента 300 – 1100 м². Бронепробиваемость на дистанции 10 м 5 – 7 мм, на дистанции 100 м – 1-3 мм. В 12 снарядах содержится 393 984 готовых осколков. Наиболее эффективен на открытой местности, в степи и пустыне.

Военный эксперт Якуб Войнаровский отмечает, что "Смерч" является дальнобойной системой.

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"Ракеты могут выпускать прямо с территории России. И именно оттуда данными установками была обстреляна Харьковская область", – говорит "Сегодня" эксперт.

Можно ли распознать полет ракеты по звуку

По словам Войнаровского, звук полета ракеты РСЗО "Смерч" отличается от звука летящего самолета или другого летательного аппарата.

"Полет ракеты слышен издалека. Звук похож на шелест с легким потрескиванием", – объясняет он.

Какие ракетные установки на вооружении ВСУ

Украинская армия также вооружена системами "Смерч". Кроме того, есть следующие РСЗО:

  • "Град"
  • "Ива"
  • "Ураган"
  • "Ольха"
  • "Берест"
  • "Буревий"

"Также ВСУ используют оружие, которое получили от союзников", – добавил Якуб Войнаровский.

Напомним, что президент Украины Зеленский заявил, что кроме бомб и ракет, враг атакует Украину фейками. Поэтому глава государства обещал регулярно выступать с официальными заявлениями.

Напомним, утром 24 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолеты агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

  • больницы, поликлиники, вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
  • метро работает в штатном режиме, проезд бесплатный.
  • балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

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