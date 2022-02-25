Обстріл України з РСЗВ "Смерч": що це за зброя та як визначити ракету за звуком

Під час вторгнення в Україну армія РФ використовує авіацію, безпілотники та реактивні залпові системи вогню "Смерч"

РСЗО «Смерч» была разработана в СССР в 1986 году, на вооружение принята в 1989 году. Фото: коллаж "Сегодня"

Вночі, 24 лютого, Росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україні. Населені пункти країни зазнали масованих ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів. Чим стріляє армія РФ, як розпізнати ракети за звуком та яким озброєнням відповідає ЗСУ?

За даними Генштабу ЗСУ, противник використовує авіацію, ударні безпілотники та реактивні залпові системи вогню "Смерч".

Реклама

Що таке РСЗВ "Смерч"

9К58 "Смерч" – російська реактивна система залпового вогню калібру 300 мм була розроблена в СРСР у 1986 році, на озброєння прийнята в 1989 році. Артилерійська частина монтується на шасі вантажного автомобіля МАЗ-79111 чи МАЗ-543М.

Підготовка "Смерчу" до бою після отримання цілевказівки займає 3 хвилини; повний залп провадиться протягом 38 секунд. Після стрілянини батарея готова до маршу за одну хвилину.

Заряджено "Смерчі" 300-міліметровими реактивними снарядами з касетною головною частиною з осколковими бойовими елементами. Зокрема: 72 бойові елементи, що несуть по 96 готових важких осколків, призначених для ураження неброньованої техніки, та по 360 готових легких осколків, призначених для ураження живої сили противника у місцях їхнього зосередження; всього – до 32 832 осколків.

Реклама

Реактивна система залпового вогню "Смерч" Фото: war-book.ru

Площа ураження елемента 300 – 1100 м². Бронепробивність на дистанції 10 м 5 – 7 мм, на дистанції 100 м – 1-3 мм. У 12 снарядах міститься 393 984 готових уламків. Найбільш ефективний на відкритій місцевості, в степу та пустелі.

Військовий експерт Якуб Войнаровський зазначає, що "Смерч" є далекобійною системою.

Реклама

"Ракети можуть випускати прямо з території Росії. І саме звідти даними установками була обстріляна Харківська область", – каже "Сьогодні" експерт.

Чи можна розпізнати політ ракети за звуком

За словами Войнаровського, звук польоту ракети РСЗВ "Смерч" відрізняється від звуку літака, що летить, або іншого літального апарату.

"Політ ракети чути здалеку. Звук схожий на шелест з легким потріскуванням", – пояснює він.

Які ракетні установки на озброєнні ЗСУ

Українську армію також озброєно системами "Смерч". До того ж, є такі РСЗВ:

"Град"

"Іва"

"Ураган"

"Вільха"

"Берест"

"Буревій"

"Також ЗСУ використовують зброю, яку отримали від союзників", – додав Якуб Войнаровський.

Нагадаємо, що президент України Зеленський заявив, що крім бомб та ракет, ворог атакує Україну фейками. Тому глава держави обіцяв регулярно виступати з офіційними заявами.

Нагадаємо, вранці 24 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл був чутний по всій території України.

Російська військова техніка, зокрема броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертольоти агресора.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про ситуацію в Україні та заявив, що президент наказав завдавати максимальних втрат загарбникам.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану: