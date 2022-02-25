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Нужен только паспорт и код: как вступить в территориальную оборону

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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25 февраля, 12:14
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ТрО нуждается в подкреплении
Правила записи в территориальную стали проще/ Коллаж "Сегодня"
Правила записи в территориальную стали проще/ Коллаж "Сегодня"

Вступить в ряды территориальной обороны можно по упрощенной процедуре. Для этого нужно только два документа, подтверждающие личность. Об этом заявил командующий Силами территориальной обороны Юрий Галушкин. Соответственное заявление появилось на Facebook:

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"Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТрО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет".

Галушкин также добавил, что сняты ограничения по возрасту. Ранее записаться в бойцы терробороны можно было людям в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого нужно обратиться в ближайший военкомат.

Кроме того, командующий ТрО призвал граждан ссылаться на это официальное заявление, если на местах будут возникать какие-то проблемы.

Ранее мы писали:

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