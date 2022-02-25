Потрібен лише паспорт та код: як вступити до територіальної оборони

Вступити до лав територіальної оборони можна за спрощеною процедурою. Для цього необхідно лише два документи, що підтверджують особу. Про це заявив командувач Сил територіальної оборони Юрій Галушкін. Відповідна заява з'явилася на Facebook:
"Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає".
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Галушкін також додав, що знято обмеження за віком. Раніше записатися у бійці тероборони можна було людям віком від 18 до 60 років. Для цього потрібно звернутися до найближчого військкомату.
Крім того, командувач ТрО закликав громадян посилатися на цю офіційну заяву, якщо на місцях виникатимуть якісь проблеми.